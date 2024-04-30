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Monobank приобретет дом 98-летней пенсионерке, которая под обстрелами вышла из Очеретиного

30 апреля 2024 13:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Monobank приобретет дом 98-летней пенсионерке, которая под обстрелами вышла из Очеретиного
98-летняя Лидия Степановна. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Совладелец monobank Олег Гороховский заявил, что компания приобретет дом для 98-летней женщины, которая осталась без жилья. Она преодолела около 10 км пешком, чтобы выйти из оккупированной части села Очеретиное Донецкой области.

Об этом Гороховский написал в Telegram во вторник, 30 апреля.

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"Эта бабушка, которая целый день шла под вражескими обстрелами — черт, ну как это возможно. Эти отвратительные существа будут вечно гореть в Аду", — написал бизнесмен.

Гороховский заявил, что "Монобанк" купит Лидии Степановне дом и она в нем обязательно доживет до того момента, "когда эта мерзость исчезнет с нашей земли".

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Скриншот поста Гороховского

Как известно, 98-летняя Лидия Степановна шла весь день без еды и воды и несколько раз падала без сил, однако все же добралась до подконтрольной части Украины.

Ранее пенсионерка рассказала, что потеряла все: оккупанты уничтожили жилье, которое она строила собственными руками, а ее родные получили ранения.

Также мы писали, что в Донецкой области 88-летний дедушка пешком пересек оккупированную российской армией часть Очеретиного. Мужчина сбежал оттуда, потому что принципиально не хотел получать российский паспорт.

monobank
пенсионеры
Олег Гороховский
оккупация
война в Украине

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