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У роботі додатку Monobank стався масовий збій

1 травня 2024 12:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У роботі додатку Monobank стався масовий збій
Мобільний застосунок Monobank на телефоні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У роботі мобільного застосунку віртуального банку Monobank стався збій у середу, 1 травня. Відповідні служби вже працюють над усуненням проблеми.

Це підтвердив співвласник банку Олег Гороховський.

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Збій у роботі Monobank

"Збій у застосунку. Виправляємо. Перепрошую у всіх, кого підводимо", — написав Гороховський, повідомляючи про збій у роботі застосунку. 

Збій в роботі Монобанку
Скриншот

 

Перед цим користувачі поскаржилися у соціальних мережах на труднощі у переказі коштів та виконання деяких функцій банкінгу. 

Чому не працює Монобанк
Труднощі в роботі Monobank. Фото: скриншот
Проблеми в роботі Монобанку 1 травня
Труднощі в роботі Monobank. Фото: скриншот

 

Нагадаємо, раніше засновник Monobank Олег Гороховський назвав суму сплачених податків за 2023 рік. Вона склала майже пів мільярда гривень. 

До слова, раніше віртуальний банк Monobank розпочав тестування нової версії свого додатку Expirenza 2.0, яка призначена для любителів відвідувати кафе, бари та ресторани. В оновленому додатку відтепер можна переглянути мапи закладів, підбірки порад та можливість замовлення їжі для іншої особи.

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