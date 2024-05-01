В работе приложения Monobank произошел массовый сбой
В работе мобильного приложения виртуального банка Monobank произошел сбой в среду, 1 мая. Соответствующие службы уже работают над устранением проблемы.
Это подтвердил совладелец банка Олег Гороховский.
Сбой в работе Monobank
"Сбой в приложении. Исправляем. Прошу прощения у всех, кого подводим", — написал Гороховский, сообщая о сбое в работе приложения.
Перед этим пользователи пожаловались в социальных сетях на трудности в переводе средств и некоторых функций банкинга.
Напомним, ранее основатель Monobank Олег Гороховский назвал сумму уплаченных налогов за 2023 год. Она составила около полумиллиарда гривен.
К слову, ранее виртуальный банк Monobank приступил к тестированию новой версии своего приложения Expirenza 2.0, которая предназначена для любителей посещать кафе, бары и рестораны. В обновленном приложении теперь можно просмотреть карты заведений, подборки советов и возможность заказа еды для другого лица.
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