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В работе приложения Monobank произошел массовый сбой

1 мая 2024 12:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В работе приложения Monobank произошел массовый сбой
Мобильное приложение Monobank на телефоне. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В работе мобильного приложения виртуального банка Monobank произошел сбой в среду, 1 мая. Соответствующие службы уже работают над устранением проблемы.

Это подтвердил совладелец банка Олег Гороховский.

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"Сбой в приложении. Исправляем. Прошу прощения у всех, кого подводим", — написал Гороховский, сообщая о сбое в работе приложения.

Сбой в работе Монобанка
Скриншот

 

Перед этим пользователи пожаловались в социальных сетях на трудности в переводе средств и некоторых функций банкинга.

Почему не работает Монобанк
Проблемы в работе Monobank. Фото: скриншот
Проблемы в работе Монобанка 1 мая
Проблемы в работе Monobank. Фото: скриншот

 

Напомним, ранее основатель Monobank Олег Гороховский назвал сумму уплаченных налогов за 2023 год. Она составила около полумиллиарда гривен.

К слову, ранее виртуальный банк Monobank приступил к тестированию новой версии своего приложения Expirenza 2.0, которая предназначена для любителей посещать кафе, бары и рестораны. В обновленном приложении теперь можно просмотреть карты заведений, подборки советов и возможность заказа еды для другого лица.

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