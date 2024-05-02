На застосунок Monobank здійснили потужну кібератаку — стався збій у роботі

Мобільний застосунок Monobank на телефоні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У роботі мобільного застосунку віртуального банку Monobank знову стався стався збій у четвер, 2 травня. Причиною стала потужна DoS-атака.

Про це розповів співвласник банку Олег Гороховський.

Читайте також:

Збій у роботі Monobank

"Ще один потужний DDoS. Завзяті вони, нічого не скажеш. Дуже хочеться звалити Монобанк. Але це важко", — написав Гороховський, говорячи про причини збою у роботі Monobank.

Скриншот

Нагадаємо, останній перед цим збій у роботі додатку Monobank стався у середу, 1 травня.

До слова, раніше віртуальний банк Monobank розпочав тестування нової версії свого додатку Expirenza 2.0, яка призначена для любителів відвідувати кафе, бари та ресторани. В оновленому додатку відтепер можна переглянути мапи закладів, підбірки порад та можливість замовлення їжі для іншої особи.