На застосунок Monobank здійснили потужну кібератаку — стався збій у роботі
У роботі мобільного застосунку віртуального банку Monobank знову стався стався збій у четвер, 2 травня. Причиною стала потужна DoS-атака.
Про це розповів співвласник банку Олег Гороховський.
Збій у роботі Monobank
"Ще один потужний DDoS. Завзяті вони, нічого не скажеш. Дуже хочеться звалити Монобанк. Але це важко", — написав Гороховський, говорячи про причини збою у роботі Monobank.
Нагадаємо, останній перед цим збій у роботі додатку Monobank стався у середу, 1 травня.
До слова, раніше віртуальний банк Monobank розпочав тестування нової версії свого додатку Expirenza 2.0, яка призначена для любителів відвідувати кафе, бари та ресторани. В оновленому додатку відтепер можна переглянути мапи закладів, підбірки порад та можливість замовлення їжі для іншої особи.
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