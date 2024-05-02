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На застосунок Monobank здійснили потужну кібератаку — стався збій у роботі

2 травня 2024 13:43
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На застосунок Monobank здійснили потужну кібератаку — стався збій у роботі
Мобільний застосунок Monobank на телефоні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У роботі мобільного застосунку віртуального банку Monobank знову стався стався збій у четвер, 2 травня. Причиною стала потужна DoS-атака.

Про це розповів співвласник банку Олег Гороховський.

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Збій у роботі Monobank

"Ще один потужний DDoS. Завзяті вони, нічого не скажеш. Дуже хочеться звалити Монобанк. Але це важко", — написав Гороховський, говорячи про причини збою у роботі Monobank.

Збій в роботі монобанку 2 травня
Скриншот

 

Нагадаємо, останній перед цим збій у роботі додатку Monobank стався у середу, 1 травня. 

До слова, раніше віртуальний банк Monobank розпочав тестування нової версії свого додатку Expirenza 2.0, яка призначена для любителів відвідувати кафе, бари та ресторани. В оновленому додатку відтепер можна переглянути мапи закладів, підбірки порад та можливість замовлення їжі для іншої особи.

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Олег Гороховський
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