На Закарпатье разоблачили очередную схему для уклонистов

Задержание участников схемы. Фото: Нацполиция

Полиция Закарпатья заблокировала нелегальный канал пересечения границы для мужчин. Им можно было воспользоваться за оплату суммой семь тысяч долларов.

Об этом сообщает Нацполиция.

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Канал пересечения границы для уклонистов

Отмечается, что незаконную переправку мужчин призывного возраста за пределы Украины организовал 33-летний житель Береговского района, для этого привлекая сообщников из местных.

Задержание участников. Фото: Нацполиция

Во избежание блокпостов на пограничных участках организатор сажал уклонистов на поезд в населенный пункт, расположенный в нескольких километрах от украинско-румынской границы.

Задержание участников. Фото: Нацполиция

На месте мужчин уже ждал другой участник схемы и довозил клиентов до линии государственной границы.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным мер.

Скриншот сообщения Нацполиции

Напомним, что на украинской границе на пункте пропуска "Рава-Русская" мужчина пытался уехать без надлежащих документов. При этом украинец предложил пограничнику взятку, но получил отказ.

Также мы писали, что 14 января пограничники помешали попытке незаконного пересечения границы с Молдовой четырьмя украинцами. Для этого мужчины использовали советы по Telegram-каналу.