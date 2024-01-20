Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow На Закарпатье разоблачили очередную схему для уклонистов arrow

На Закарпатье разоблачили очередную схему для уклонистов

20 января 2024 12:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Закарпатье разоблачили очередную схему для уклонистов
Задержание участников схемы. Фото: Нацполиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Полиция Закарпатья заблокировала нелегальный канал пересечения границы для мужчин. Им можно было воспользоваться за оплату суммой семь тысяч долларов.

Об этом сообщает Нацполиция.

Читайте также:

Канал пересечения границы для уклонистов

Отмечается, что незаконную переправку мужчин призывного возраста за пределы Украины организовал 33-летний житель Береговского района, для этого привлекая сообщников из местных.

null
Задержание участников. Фото: Нацполиция

Во избежание блокпостов на пограничных участках организатор сажал уклонистов на поезд в населенный пункт, расположенный в нескольких километрах от украинско-румынской границы.

null
Задержание участников. Фото: Нацполиция

На месте мужчин уже ждал другой участник схемы и довозил клиентов до линии государственной границы.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным мер.

null
Скриншот сообщения Нацполиции

Напомним, что на украинской границе на пункте пропуска "Рава-Русская" мужчина пытался уехать без надлежащих документов. При этом украинец предложил пограничнику взятку, но получил отказ.

Также мы писали, что 14 января пограничники помешали попытке незаконного пересечения границы с Молдовой четырьмя украинцами. Для этого мужчины использовали советы по Telegram-каналу.

граница
военный призыв
мобилизация
война в Украине
Нацполиция

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

Актуальное по теме