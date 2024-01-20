На Закарпатье разоблачили очередную схему для уклонистов
Полиция Закарпатья заблокировала нелегальный канал пересечения границы для мужчин. Им можно было воспользоваться за оплату суммой семь тысяч долларов.
Об этом сообщает Нацполиция.
Канал пересечения границы для уклонистов
Отмечается, что незаконную переправку мужчин призывного возраста за пределы Украины организовал 33-летний житель Береговского района, для этого привлекая сообщников из местных.
Во избежание блокпостов на пограничных участках организатор сажал уклонистов на поезд в населенный пункт, расположенный в нескольких километрах от украинско-румынской границы.
На месте мужчин уже ждал другой участник схемы и довозил клиентов до линии государственной границы.
В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным мер.
Напомним, что на украинской границе на пункте пропуска "Рава-Русская" мужчина пытался уехать без надлежащих документов. При этом украинец предложил пограничнику взятку, но получил отказ.
Также мы писали, что 14 января пограничники помешали попытке незаконного пересечения границы с Молдовой четырьмя украинцами. Для этого мужчины использовали советы по Telegram-каналу.
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