На Закарпатті викрили чергову схему для ухилянтів

Затримання учасників схеми. Фото: Нацполіція

Поліція Закарпаття заблокувала нелегальний канал перетину кордону для чоловіків. Ним можна було скористатися за оплату сумою сім тисяч доларів.

Про це повідомляє Нацполіція.

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Канал перетину кордону для ухилянтів

Зазначається, що незаконне переправлення чоловіків призовного віку за межі України організував 33-річний мешканець Берегівського району, для цього залучивши спільників з-поміж місцевих.

Затримання учасників. Фото: Нацполіція

Для уникнення блокпостів на прикордонних ділянках організатор саджав ухилянтів на потяг до населеного пункту, що розташовується за кілька кілометрів від українсько-румунського кордону.

Затримання учасників. Фото: Нацполіція

На місці на чоловіків вже чекав інший учасник схеми та довозив клієнтів до лінії державного кордону.

Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів.

Скриншот допису Нацполіції

Нагадаємо, що на українському кордоні на пункті пропуску "Рава-Руська" чоловік намагався виїхати без належних документів. При цьому українець запропонував прикордоннику хабар, але отримав відмову.

Також ми писали, що 14 січня прикордонники завадили спробі незаконного перетину кордону з Молдовою чотирма українцями. Для цього чоловіки використали поради з Telegram-каналу.