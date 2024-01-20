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На Закарпатті викрили чергову схему для ухилянтів

20 січня 2024 12:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Закарпатті викрили чергову схему для ухилянтів
Затримання учасників схеми. Фото: Нацполіція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Поліція Закарпаття заблокувала нелегальний канал перетину кордону для чоловіків. Ним можна було скористатися за оплату сумою сім тисяч доларів.

Про це повідомляє Нацполіція.

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Канал перетину кордону для ухилянтів

Зазначається, що незаконне переправлення чоловіків призовного віку за межі України організував 33-річний мешканець Берегівського району, для цього залучивши спільників з-поміж місцевих.

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Затримання учасників. Фото: Нацполіція

Для уникнення блокпостів на прикордонних ділянках організатор саджав ухилянтів на потяг до населеного пункту, що розташовується за кілька кілометрів від українсько-румунського кордону. 

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Затримання учасників. Фото: Нацполіція

На місці на чоловіків вже чекав інший учасник схеми та довозив клієнтів до лінії державного кордону.

Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів.

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Скриншот допису Нацполіції

Нагадаємо, що на українському кордоні на пункті пропуску "Рава-Руська" чоловік намагався виїхати без належних документів. При цьому українець запропонував прикордоннику хабар, але отримав відмову.

Також ми писали, що 14 січня прикордонники завадили спробі незаконного перетину кордону з Молдовою чотирма українцями. Для цього чоловіки використали поради з Telegram-каналу.

кордон
військовий призов
мобілізація
війна в Україні
Нацполіція

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