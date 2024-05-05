На Волыни зафиксировали смерч

Песчаный смерч. Иллюстрированное фото: Wikipedia

В воскресенье, 5 мая, на Волыни, в Луцком районе, зафиксирован небольшой смерч. Очевидцы его увидели в поле.

Видео со смерчем опубликовали Telegram-каналы.

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По словам очевидцев, это событие произошло в селе Дмитровка. Местные жители зафиксировали это необычное явление и сняли его на видео.

Ранее в разных штатах США, в частности в Небраске, Айове и Техасе, торнадо нанес значительный материальный ущерб и повреждение имущества. Также стихийная беда привела к ранениям среди местных жителей — по меньшей мере два человека получили ранения.

Также мы писали, что на севере Индонезии, в провинции Северный Сулавес, было извержение вулкана Руанг. В зоне риска оказались более 11 тысяч человек.