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На Волыни зафиксировали смерч

5 мая 2024 23:56
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
На Волыни зафиксировали смерч
Песчаный смерч. Иллюстрированное фото: Wikipedia
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В воскресенье, 5 мая, на Волыни, в Луцком районе, зафиксирован небольшой смерч. Очевидцы его увидели в поле.

Видео со смерчем опубликовали Telegram-каналы.

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По словам очевидцев, это событие произошло в селе Дмитровка. Местные жители зафиксировали это необычное явление и сняли его на видео.

Ранее в разных штатах США, в частности в Небраске, Айове и Техасе, торнадо нанес значительный материальный ущерб и повреждение имущества. Также стихийная беда привела к ранениям среди местных жителей — по меньшей мере два человека получили ранения.

Также мы писали, что на севере Индонезии, в провинции Северный Сулавес, было извержение вулкана Руанг. В зоне риска оказались более 11 тысяч человек.

стихийное бедствие
Волынская область
ветер
природное явление

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