На Волині зафіксували смерч

Піщаний смерч. Ілюстроване фото: Wikipedia

У неділю, 5 травня, на Волині, в Луцькому районі, зафіксували невеликий смерч. Очевидці його побачили у полі.

Відео зі смерчем опублікували Telegram-канали.

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За словами очевидців, це подія сталася в селі Дмитрівка. Місцеві мешканці зафіксували це незвичайне явище та зняли його на відео.

Раніше у різних штатах США, зокрема в Небрасці, Айові та Техасі, торнадо спричинив значні матеріальні збитки та пошкодження майна. Також стихійне лихо призвело до поранень серед місцевих мешканців — щонайменше двоє людей отримали поранення.

Також ми писали про те, що на півночі Індонезії, в провінції Північний Сулавесі, було виверження вулкана Руанг. У зоні ризику опинилися понад 11 тисяч людей.