Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow На Волині зафіксували смерч arrow

На Волині зафіксували смерч

5 травня 2024 23:56
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Волині зафіксували смерч
Піщаний смерч. Ілюстроване фото: Wikipedia
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У неділю, 5 травня, на Волині, в Луцькому районі, зафіксували невеликий смерч. Очевидці його побачили у полі.

Відео зі смерчем опублікували Telegram-канали.

Читайте також:

Смерч на Волині 

За словами очевидців, це подія сталася в селі Дмитрівка. Місцеві мешканці зафіксували це незвичайне явище та зняли його на відео.

Раніше у різних штатах США, зокрема в Небрасці, Айові та Техасі, торнадо спричинив значні матеріальні збитки та пошкодження майна. Також стихійне лихо призвело до поранень серед місцевих мешканців — щонайменше двоє людей отримали поранення.

Також ми писали про те, що на півночі Індонезії, в провінції Північний Сулавесі, було виверження вулкана Руанг. У зоні ризику опинилися понад 11 тисяч людей. 

стихійне лихо
Волинська область
вітер
природне явище

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер