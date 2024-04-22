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На Винничине состоялось прощание с полицейским, которого застрелили военные

22 апреля 2024 21:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Винничине состоялось прощание с полицейским, которого застрелили военные
Прощание с полицейским. Фото: Нацполиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Винницкой области в понедельник, 22 апреля, состоялись похороны 20-летнего полицейского. Во время исполнения им служебных обязанностей его застрелили военные.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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"20 апреля пуля преступника оборвала жизнь 20-летнего полицейского сектора реагирования патрульной полиции, который пытался спасти напарника от нападения на их экипаж во время выполнения ими служебных обязанностей", — говорится в сообщении.

прощание с полицейским в Винницкой области 22 апреля
Погибший полицейский. Фото: Нацполиция

Сегодня в родном городе Бершади состоялось прощание с погибшим Максимом Зарецким. Провести его в последний путь пришли родные и близкие люди, руководители и личный состав полиции Винничины и представители органов местного самоуправления.

прощание с полицейским в Винницкой области 22 апреля
Прощание с полицейским. Фото: Нацполиция

Похоронили правоохранителя на Аллее Славы под звуки Государственного гимна Украины и салютных залпов.

прощание с полицейским в Винницкой области 22 апреля
Прощание с полицейским. Фото: Нацполиция

В Нацполиции рассказали, что парень посвятил полтора года своей жизни службе полиции. Как известно, перед смертью Максим успел ранить одного из нападавших, чем спас своего коллегу.

В то же время, на момент прощания нападавшие, которые лишили его жизни, были задержаны и находятся в следственном изоляторе.

Напомним, в ночь на 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области полицейские остановили автомобиль для проверки. В нем находились военные, которые внезапно открыли огонь по правоохранителям. Один из них от полученных травм погиб, другой был ранен.

Впоследствии оказалось, что военные перевозили боеприпасы в салоне своего автомобиля — обоих подозреваемых задержали.

Во время судебного заседания один из задержанных за убийство полицейского Валерий Василаке раскаялся. По решению суда мужчина будет удержан под стражей до конца следствия.

В то же время меру пресечения избрали и второму подозреваемому в преступлении — 26-летнему военнослужащему.

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Винницкая область
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