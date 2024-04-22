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На Вінниччині відбулося прощання з поліцейським, якого застрелили військові

22 квітня 2024 21:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Вінниччині відбулося прощання з поліцейським, якого застрелили військові
Прощання з поліцейським. Фото: Нацполіція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Вінницькій області в понеділок, 22 квітня, відбулося поховання 20-річного поліцейського. Під час виконання ним службових обов'язків його застрелили військові.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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"20 квітня куля злочинця обірвала життя 20-річного поліцейського сектору реагування патрульної поліції, який намагався врятувати напарника від нападу на їхній екіпаж під час виконання ними службових обовʼязків", — йдеться у повідомленні.

прощання з поліцейським на Вінниччині 22 квітня
Загиблий поліцейський. Фото: Нацполіція

Так, сьогодні в рідному місті Бершаді відбулося прощання із загиблим Максимом Зарецьким. Провести в останній шлях прийшли рідні та близькі хлопця, керівники та особовий склад поліції Вінниччини й представники органів місцевого самоврядування.

прощання з поліцейським на Вінниччині 22 квітня
Прощання з поліцейським. Фото: Нацполіція

Поховали правоохоронця на Алеї Слави під звуки Державного Гімну України та салютних залпів.

прощання з поліцейським на Вінниччині 22 квітня
Прощання з поліцейським. Фото: Нацполіція

У Нацполіції розповіли, що хлопець присвятив півтора року свого життя службі в поліції. Як відомо, перед смертю Максим встиг поранити одного з нападників, чим врятував свого колегу.

Водночас на момент прощання нападники, які позбавили його життя, були затримані та перебувають у слідчому ізоляторі. 

Нагадаємо, у ніч на 20 квітня у Гайсинському районі Вінницької області поліцейські зупинили автомобіль для перевірки. У ньому перебували військові, які раптово відкрили вогонь по правоохоронцям. Один з них від отриманих травм загинув, іншого було поранено.

Згодом виявилося, що військові перевозили боєприпаси у салоні свого автомобіля — обох підозрюваних затримали.

Під час судового засідання один із затриманих за вбивство поліцейського Валерій Василаке розкаявся. За рішенням суду чоловік буде утриманий під вартою до кінця слідства. 

Водночас запобіжний захід обрали й другому підозрюваному у злочині — 26-річному військовослужбовцю.

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