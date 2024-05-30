В Винницкой области пьяный водитель автобуса столкнулся с грузовиком — пострадали 20 человек

Правоохранители возле опрокинутого автобуса. Фото: скриншот

Вчера, 29 мая, в селе Писаревка Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком. По предварительной информации следствия, виновником этого события стал 56-летний водитель автобуса, который сел за руль в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщили в полиции Винницкой области в четверг, 30 мая.

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По предварительным результатам следствия, 56-летний водитель автобуса ПАЗ находился в состоянии алкогольного опьянения. Из-за этого он был невнимателен и не отдал предпочтение в движении грузовому автомобилю DAF с полуприцепом, которым управлял 28-летний житель города Гайсин. В результате произошло ДТП.

В результате ДТП автобус, который осуществлял нерегулярные перевозки, перевернулся. За медицинской помощью обратилось 20 пассажиров, из которых 10 в возрасте от 21 до 76 лет госпитализированы.

Водители освидетельствованы — водитель грузовика трезвый. Результат освидетельствования водителя автобуса показал наличие у него алкогольного опьянения.

Место столкновения автобуса и грузовика. Фото: полиция Винницкой области

Правоохранитель около перевернутого автобуса. Фото: полиция Винницкой области

Ранее мы писали, что в Берлине в среду, 29 мая, произошла ужасная автокатастрофа с участием автомобиля на украинских номерах. В результате ДТП есть погибшая, еще несколько человек пострадали.

Во Львовской области водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли два пассажира, еще двое получили тяжелые ранения, их госпитализировали.