На Вінниччині п'яний водій автобуса зіткнувся з вантажівкою — постраждало 20 осіб

Правоохоронці біля перекинутого автобуса. Фото: скриншот

Учора, 29 травня, у селі Писарівка Вінницької області в сталася дорожньо-транспортна пригода внаслідок зіткнення пасажирського автобуса з вантажівкою. За попередньою інформацією слідства, винуватцем цієї події став 56-річний водій автобуса, який сів за кермо у нетверезому стані.

Про це повідомили у поліції Вінницької області у четвер, 30 травня.

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За попередніми результатами слідства, 56-річний водій автобуса ПАЗ перебував у стані алкогольного сп'яніння. Через це він був неуважним і не надав перевагу в русі вантажному автомобілю DAF з напівпричепом, яким кермував 28-річний мешканець міста Гайсин. Внаслідок цього сталася ДТП.

Внаслідок ДТП автобус, який здійснював нерегулярні перевезення, перекинувся. За медичною допомогою звернулось 20 пасажирів, з яких 10 віком від 21 до 76 років госпіталізовано.

Водії освідуванні — керманич вантажівки тверезий. Результат освідування керманича автобуса показав наявність у нього алкогольного сп'яніння.

Місце ДТП за участі автобуса і вантажівки. Фото: поліція Вінничини

Правоохоронець біля перекинутого автобуса. Фото: поліція Вінничини

Раніше ми писали, що у Берліні в середу, 29 травня, трапилася жахлива автокатастрофа за участю автомобіля на українських номерах. Внаслідок ДТП є загибла, ще декілька осіб постраждало.

На Львівщині водій мікроавтобуса виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся із вантажівкою. Внаслідок ДТП загинули двоє пасажирів, ще двоє отримали тяжкі поранення, їх госпіталізували.