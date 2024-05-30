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На Вінниччині п'яний водій автобуса зіткнувся з вантажівкою — постраждало 20 осіб

30 травня 2024 14:50
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
На Вінниччині п'яний водій автобуса зіткнувся з вантажівкою — постраждало 20 осіб
Правоохоронці біля перекинутого автобуса. Фото: скриншот
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Учора, 29 травня, у селі Писарівка Вінницької області в сталася дорожньо-транспортна пригода внаслідок зіткнення пасажирського автобуса з вантажівкою. За попередньою інформацією слідства, винуватцем цієї події став 56-річний водій автобуса, який сів за кермо у нетверезому стані.

Про це повідомили у поліції Вінницької області у четвер, 30 травня.

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За попередніми результатами слідства, 56-річний водій автобуса ПАЗ перебував у стані алкогольного сп'яніння. Через це він був неуважним і не надав перевагу в русі вантажному автомобілю DAF з напівпричепом, яким кермував 28-річний мешканець міста Гайсин. Внаслідок цього сталася ДТП. 

Внаслідок ДТП автобус, який здійснював нерегулярні перевезення, перекинувся. За медичною допомогою звернулось 20 пасажирів, з яких 10 віком від 21 до 76 років госпіталізовано.

Водії освідуванні — керманич вантажівки тверезий. Результат освідування керманича автобуса показав наявність у нього алкогольного сп'яніння.

вінничина масштабне ДТП
Місце ДТП за участі автобуса і вантажівки. Фото: поліція Вінничини
правоохоронець на місці ДТП
Правоохоронець біля перекинутого автобуса. Фото: поліція Вінничини

Раніше ми писали, що у Берліні в середу, 29 травня, трапилася жахлива автокатастрофа за участю автомобіля на українських номерах. Внаслідок ДТП є загибла, ще декілька осіб постраждало.

На Львівщині водій мікроавтобуса виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся із вантажівкою. Внаслідок ДТП загинули двоє пасажирів, ще двоє отримали тяжкі поранення, їх госпіталізували.

ДТП
поліція
Вінницька область
вантажівки
автобуси
водії
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