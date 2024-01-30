На содержание сайта Киевсовета потратят 352 тыс. грн — новый тендер на Prozorro

Мужчина работает за ноутбуком. Фото: freepik.com

Киевский городской совет объявил тендер на содержание своего сайта стоимостью более 352 тыс. грн. Начало аукциона назначено на 30 января 2024 года.

Об этом говорится на платформе Prozorro.

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Тендер на содержание сайта КГС

Киевсовет намерен заплатить 352 400 грн будущему подрядчику за техподдержку сайта, которая должна проходить с марта по декабрь этого года.

Скриншот тендера с сайта Prozorro

Больше о ценных тендерах

Напомним, что в Одессе объявили тендер на возобновление дорожного покрытия после выполнения работ по ремонту кабельных сетей и трамвайного пути. На эти работы готовы потратить около трех миллионов гривен.

Также мы сообщали, что в конце января межгорный поссовет в Закарпатской области объявил тендер на закупку рождественских подарков для детей. Но есть один нюанс — праздники уже прошли.

Добавим, что государственное предприятие телеканал "Рада" подписало договор с киевским ООО "Кинокит" по производству телепрограмм для круглосуточного информационного марафона "Єдині новини #UA разом". В целом, стоимость такого договора составляет 104,9 миллиона гривен.