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На содержание сайта Киевсовета потратят 352 тыс. грн — новый тендер на Prozorro

30 января 2024 03:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
На содержание сайта Киевсовета потратят 352 тыс. грн — новый тендер на Prozorro
Мужчина работает за ноутбуком. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Киевский городской совет объявил тендер на содержание своего сайта стоимостью более 352 тыс. грн. Начало аукциона назначено на 30 января 2024 года.

Об этом говорится на платформе Prozorro.

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Киевсовет намерен заплатить 352 400 грн будущему подрядчику за техподдержку сайта, которая должна проходить с марта по декабрь этого года.

Скриншот тендера с сайта Prozorro
Скриншот тендера с сайта Prozorro

Больше о ценных тендерах

Напомним, что в Одессе объявили тендер на возобновление дорожного покрытия после выполнения работ по ремонту кабельных сетей и трамвайного пути. На эти работы готовы потратить около трех миллионов гривен.

Также мы сообщали, что в конце января межгорный поссовет в Закарпатской области объявил тендер на закупку рождественских подарков для детей. Но есть один нюанс — праздники уже прошли.

Добавим, что государственное предприятие телеканал "Рада" подписало договор с киевским ООО "Кинокит" по производству телепрограмм для круглосуточного информационного марафона "Єдині новини #UA разом". В целом, стоимость такого договора составляет 104,9 миллиона гривен.

Киев
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