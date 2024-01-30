На утримання сайту Київради витратять 352 тис. грн — новий тендер на Prozorro

Чоловік працює за ноутбуком. Фото: freepik.com

Київська міська рада оголосила тендер на утримання свого сайту вартістю понад 352 тис. грн. Початок аукціону призначено на 30 січня 2024 року.

Про це йдеться на платформі Prozorro.

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Тендер на утримання сайту КМР

Київрада має намір заплатити 352 400 грн майбутньому підряднику за техпідтримку сайту, що має відбуватися з березня по грудень цьогоріч.

Скриншот тендеру з сайту Prozorro

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Нагадаємо, що в Одесі оголосили тендер на відновлення дорожнього покриття після виконання робіт з ремонту кабельних мереж та трамвайної колії. На ці роботи готові витратити майже три мільйони гривень.

Також ми повідомляли, що наприкінці січня міжгірська селищна рада у Закарпатській області оголосила тендер на закупівлю різдвяних подарунків для дітей. Але є один нюанс — свята вже минули.

Додамо, що державне підприємство телеканал "Рада" підписало договір з київським ТОВ "Кінокіт" щодо виробництва телепрограм для цілодобового інформаційного марафону "Єдині новини #UAразом". Загалом вартість такого договору становить 104,9 мільйона гривень.