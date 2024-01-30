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На утримання сайту Київради витратять 352 тис. грн — новий тендер на Prozorro

30 січня 2024 03:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
На утримання сайту Київради витратять 352 тис. грн — новий тендер на Prozorro
Чоловік працює за ноутбуком. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Київська міська рада оголосила тендер на утримання свого сайту вартістю понад 352 тис. грн. Початок аукціону призначено на 30 січня 2024 року.

Про це йдеться на платформі Prozorro.

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Київрада має намір заплатити 352 400 грн майбутньому підряднику за техпідтримку сайту, що має відбуватися з березня по грудень цьогоріч.

Скриншот тендеру з сайту Prozorro
Скриншот тендеру з сайту Prozorro

Більше про коштовні тендери

Нагадаємо, що в Одесі оголосили тендер на відновлення дорожнього покриття після виконання робіт з ремонту кабельних мереж та трамвайної колії. На ці роботи готові витратити майже три мільйони гривень. 

Також ми повідомляли, що наприкінці січня міжгірська селищна рада у Закарпатській області оголосила тендер на закупівлю різдвяних подарунків для дітей. Але є один нюанс — свята вже минули.

Додамо, що державне підприємство телеканал "Рада" підписало договір з київським ТОВ "Кінокіт" щодо виробництва телепрограм для цілодобового інформаційного марафону "Єдині новини #UAразом". Загалом вартість такого договору становить 104,9 мільйона гривень.

Київ
тендер
гроші
ProZorro
Київрада

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