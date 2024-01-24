Січень вже минає — на Закарпатті оголосили тендер на закупівлю різдвяних подарунків

Солодкі подарунки. Ілюстративне фото: vmr.gov.ua

Міжгірська селищна рада у Закарпатській області оголосила тендер на закупівлю різдвяних подарунків для дітей. Але є один нюанс — свята вже минули.

Відповідний тендер з'явився на сайті Prozorro.

Читайте також:

Тендер на різдвяні подарунки у січні

Відомо, що 23 січня селищна рада закупила подарунки на загальну вартість 85 тис. грн.

"Переможцем обрано Федоренко Віталію Михайлівну, все б нічого, але ж Різдвяні свята вже пройшли, адже сьогодні вже 23 січня. Хтось може пояснити що відбувається?", — написав журналіст Віталій Глагола.

Скриншот тендера

Згідно з даними системи Prozorro, тендер отримала місцева підприємиця Віталія Федоренко — вона має поставити 370 різдвяних подарунків для дітей пільгової категорії до 31 грудня 2024 року.

За словами Глаголи, Міжгірська селищна рада вже замовляла 120 подарунків у цієї ж підприємиці на 30 тис. грн у грудні 2023 року.

Нагадаємо, що у селі Авангард Одеської області вдруге оголосили тендер на будівництво адміністративно-господарські споруди. Наразі відомо, що на роботи готові виділити з бюджету громади понад 22 млн грн.

Також ми писали, що вінницька транспортна компанія платила за охорону своїх приміщень працівникам, які існували лише в документах. Суд обрав запобіжний захід колишньому директору комунального підприємства.