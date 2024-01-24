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Январь уже проходит — на Закарпатье объявили тендер на закупку рождественских подарков

24 января 2024 21:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Январь уже проходит — на Закарпатье объявили тендер на закупку рождественских подарков
Сладкие подарки. Иллюстративное фото: vmr.gov.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Межгорный поссовет в Закарпатской области объявил тендер на закупку рождественских подарков для детей. Но есть один нюанс — праздники уже прошли.

Соответствующий тендер появился на сайте Prozorro.

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Известно, что 23 января поселковый совет закупил подарки на общую стоимость 85 тыс. грн.

"Победителем избран Федоренко Виталий Михайловна, все бы ничего, но ведь Рождественские праздники уже прошли, ведь сегодня уже 23 января. Кто-то может объяснить что происходит?", — написал журналист Виталий Глагола.

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Скриншот тендера

Согласно данным системы Prozorro, тендер получила местная предпринимательница Виталия Федоренко — она должна поставить 370 рождественских подарков для детей льготной категории до 31 декабря 2024 года.

По словам Глаголы, Межгорский поссовет уже заказывал 120 подарков у этой же предпринимательнице на 30 тыс. грн в декабре 2023 года.

Напомним, что в селе Авангард Одесской области вторично объявили тендер на строительство административно-хозяйственных построек. Пока известно, что на работы готовы выделить из бюджета общины более 22 млн грн.

Также мы писали, что винницкая транспортная компания платила за охрану своих помещений работникам, которые существовали только в документах. Суд избрал меру пресечения бывшему директору коммунального предприятия.

тендер
ProZorro
подарки
Закарпатье

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