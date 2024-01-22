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Вінницька транспортна компанія роками платила зарплати вигаданим працівникам

22 січня 2024 22:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вінницька транспортна компанія роками платила зарплати вигаданим працівникам
Трамваї транспортної компанії Вінниці. Фото: facebook.com/vintransport
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вінницька транспортна компанія платила за охорону своїх приміщень працівникам, які існували лише в документах. Суд обрав запобіжний захід колишньому директору комунального підприємства.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо". 

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Через ймовірну недбалість екскерівника підприємства, охоронна компанія безпідставно отримала майже 14 млн грн з бюджету.

У квітні 2017-го року Вінницька транспортна компанія оголосила тендер на послуги з охорони своїх приміщень впродовж року. Міська рада виділила з бюджету на це 3,8 млн грн.

За тендер змагалися три компанії:

  • приватне підприємство "Герол";
  • "Охоронно-детективне агенство "Титан Захист";
  • товариство з обмеженою відповідальністю "Охоронна фірма "Джем-Спорт".

"Вінницька транспортна компанія" підписала договір з ТОВ "Охоронна фірма "Джем-Спорт". Вона проводила тендер на охоронні послуги також протягом 2018-2021 років. Їх перемагала "Охоронна фірма "Джем-Спорт".

Минулого року якістю виконання договорів зацікавилися правоохоронні органи. Вони перевірили документи та виявили, що компанія платила заробітну плату лише 13 працівникам, однак за умовами договору її отримували 55 охоронців.

Правоохоронці оголосили підозру колишньому очільнику комунального підприємства Михайлу Луценку в службовій недбалості. Вони заявили, що внаслідок недбалості керівника Вінницька транспортна компанія заплатила 13,8 млн грн вигаданим працівникам.

Наразі триває суд. Луценку загрожує п'ять років ув'язнення, заборона працювати у держорганах впродовж трьох років та штраф. Поки йому обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання до 10 березня 2024 року.

Нагадаємо, фахівці Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили порушення в тендері, яке оголосили в одному з навчальних закладів Одеси. Йдеться про ремонт шкільного укриття за 24 мільйони гривень. 

Також ми писали, що в Ізмаїлі Одеської області оголосили тендер на ремонт доріг після аварії на водопроводі. На ремонт місцева влада готова виділити понад два мільйони гривень

зарплати
Вінниця
поліція
транспорт
документи
охорона

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