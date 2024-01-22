Винницкая транспортная компания годами платила зарплаты вымышленным работникам

Трамваи транспортной компании Винницы. Фото: facebook.com/vintransport

Винницкая транспортная компания платила за охрану своих помещений работникам, которые существовали только в документах. Суд избрал меру пресечения бывшему директору коммунального предприятия.

Об этом сообщает "Следствие.Инфо".

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Зарплаты вымышленным работникам

Из-за вероятной халатности экс-руководителя предприятия, охранная компания безосновательно получила почти 14 млн грн из бюджета.

В апреле 2017-го года Винницкая транспортная компания объявила тендер на услуги по охране своих помещений в течение года. Городской совет выделил из бюджета на это 3,8 млн грн.

За тендер соревновались три компании:

частное предприятие "Герол";

"Охранно-детективное агентство "Титан Защита";

общество с ограниченной ответственностью "Охранная фирма "Джем-Спорт".

"Винницкая транспортная компания" подписала договор с ООО "Охранная фирма "Джем-Спорт". Она проводила тендер на охранные услуги также в течение 2018-2021 годов. Их побеждала "Охранная фирма "Джем-Спорт".

В прошлом году качеством выполнения договоров заинтересовались правоохранительные органы. Они проверили документы и обнаружили, что компания платила заработную плату только 13 работникам, однако по условиям договора ее получали 55 охранников.

Правоохранители объявили подозрение бывшему главе коммунального предприятия Михаилу Луценко в служебной халатности. Они заявили, что в результате халатности руководителя Винницкая транспортная компания заплатила 13,8 млн грн вымышленным работникам.

В настоящее время продолжается суд. Луценко грозит пять лет тюрьмы, запрет работать в госорганах в течение трех лет и штраф. Пока ему избрали меру пресечения в виде личного обязательства до 10 марта 2024 года.

Напомним, специалисты Бюро экономической безопасности (БЭБ) обнаружили нарушение в тендере, которое объявили в одном из учебных заведений Одессы. Речь идет о ремонте школьного укрытия за 24 миллиона гривен.

Также мы писали, что в Измаиле Одесской области был объявлен тендер на ремонт дорог после аварии на водопроводе. На ремонт местные власти готовы выделить более двух миллионов гривен.