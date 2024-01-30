На Тернопольщине водолазы ГСЧС обнаружили тела детей в водоеме

Спасатели на лодке. Фото: ГСЧС

В Тернопольской области 28 января исчезли трое детей. Спасательная операция по поиску детей продолжалась в течение трех суток. К сожалению, водолазы Государственной службы чрезвычайных ситуаций сегодня, 30 января, обнаружили их тела в водоеме села Переволока.

Об этом сообщает ГСЧС.

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По данным ГСЧС, погибшие были жителями села Переволока Бучачской территориальной громады Чортковского района. Дети 2009, 2010 и 2011 годов рождения исчезли 28 января и только сегодня удалось обнаружить их тела. Они были обнаружены при обследовании дна водоема.

"От ГСЧС привлечены 40 спасателей и 10 единиц техники: группа водолазно-спасательных работ, горное поисково-спасательное спелеологическое отделение, кинологическое отделение и специалисты сектора БпЛА", — указали в спасательной службе.

Водоем, в котором погибли дети. Фото: ГСЧС

Спасатели завершили поисковую операцию. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства гибели несовершеннолетних.

Сотрудники ГСЧС призвали родителей следить за местами пребывания своих детей и рассказывать о правилах безопасности.

Спасатели и полицейский возле водоема. Фото: ГСЧС

Спасательные автомобили. ФОТО: ГСЧС

Напомним, в Кировоградской области исчезли двое детей, которых до этого видели на льду реки Ингулец. Впоследствии 21 января водолазы Государственной службы чрезвычайных ситуаций обнаружили и извлекли тело одного погибшего мальчика из водоема.

Добавим, в Закарпатской области мужчина катался на сноуборде на горе Драгобрат и заблудился. Спасатели обнаружили туриста и доставили к месту его временного проживания.