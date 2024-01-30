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На Тернопільщині водолази ДСНС виявили тіла дітей у водоймі

30 січня 2024 12:24
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Тернопільщині водолази ДСНС виявили тіла дітей у водоймі
Рятувальники на човні. Фото: ДСНС
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На Тернопільщині 28 січня зникло троє дітей. Рятувальна операція з пошуку дітей тривала протягом трьох діб. На жаль, водолази Державної служби надзвичайних ситуацій сьогодні, 30 січня, виявили їхні тіла у водоймі села Переволока.

Про це повідомляє ДСНС.

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За даними ДСНС, загиблі були жителями села Переволока Бучацької територіальної громади Чортківського району. Діти 2009, 2010 та 2011 років народження зникли 28 січня і лише сьогодні вдалося знайти їхні тіла. Вони були виявлені під час обстеження дна водойми.

"Від ДСНС залучено 40 рятувальників та 10 одиниць техніки: група водолазно-рятувальних робіт, гірське пошуково-рятувальне спелеологічне відділення, кінологічне відділення та фахівці сектору БпЛА", — зазначили в рятувальній службі.

Водойма, в якій загинули діти
Водойма, в якій загинули діти. Фото: ДСНС

Рятувальники завершили пошукову операцію. Наразі всі обставини загибелі неповнолітніх встановлюються.

Співробітники ДСНС закликали батьків слідкувати за місцями перебування своїх дітей та наголошувати про правила безпеки.

Рятувальники та поліцейський біля водойми
Рятувальники та поліцейський біля водойми. Фото: ДСНС
Рятувальні авто
Рятувальні авто. ФОТО: ДСНС

Нагадаємо, на Кіровоградщині зникли двоє дітей, яких до цього бачили на кризі річки Інгулець. Згодом, 21 січня, водолази Державної служби надзвичайних ситуацій виявили та витягли тіло одного загиблого хлопчика з водойми.

Додамо, у Закарпатській області чоловік катався на сноуборді на горі Драгобрат і заблукав. Рятувальники знайшли туриста та доставили до місця його тимчасового проживання.

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ДСНС
Україна
порятунок
Тернопільська область
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