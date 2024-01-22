На Кіровоградщині водолази ДСНС дістали тіло дитини з водойми

Співробітники ДСНС здійснюють пошуки тіла дитини. Фото: ДСНС

На Кіровоградщині зникли двоє дітей, яких до цього бачили на кризі річки Інгулець. Згодом 21 січня водолази Державної служби надзвичайних ситуацій виявили та витягли тіло одного загиблого хлопчика з водойми.

Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій.

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Як зазначають у ДСНС, 20 січня о 15:20 до рятувальної служби надійшов дзвінок від жительки села Олександрівка. Жінка повідомила про те, що бачила двох дітей на кризі річки Інгулець. Згодом, як вказала місцева, діти зникли.

До річки, де востаннє бачили дітей було направлено відділення рятувальників 32-ої пожежно-рятувальної частини смт Петрове. Вже 21 січня на місце події вирушили водолази ДСНС.

"О 09:29 тіло хлопчика 2015 р.н. було вилучено з водойми", — вказали в ДСНС.

Наразі другу дитину ще не знайдено і тривають її пошуки. Медики встановлюють причини та обставини загибелі хлопчика.

Водолази здійснюють пошуки тіла дитини. Фото: ДСНС

Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, в Києві водолази-рятувальники зняли з криги дівчину з хлопцем. Потерпілі вийшли на небезпечну ділянку, однак не змогли повернутися самостійно. Інцидент трапився біля Дніпровської набережної.

Додамо, на Закарпатті під час сходження на гору Пікуй 77-річний турист травмував ногу. Рятувальники прибули на місце, надали домедичну допомогу та транспортували чоловіка до лікарів.