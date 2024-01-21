Небезпечне побачення — у Києві працівники ДСНС врятували з криги молоду пару

Працівник ДСНС на тлі пожежної машини. Фото: dsns.gov.ua

В Києві водолази-рятувальники зняли з криги дівчину з хлопцем. Потерпілі вийшли на небезпечну ділянку, однак не змогли повернутися самостійно. Інцидент трапився біля Дніпровської набережної.

Про це повідомляє ДСНС.

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За словами заявника про подію, двоє людей пішли на кригу в районі Дніпровської набережної. Опісля він їх не бачив, і о 17:30 зателефонував рятувальникам. Потерпілими виявилися хлопець і дівчина 22- та 21-річного віку відповідно.

"Прибувши на місце виклику, надзвичайники вирушили на пошуки. Як з'ясувалося, хлопець і дівчина 2001 та 2002 років народження зайшли не небезпечну ділянку криги, і не змогли самостійно повернутись до берега", — йдеться в повідомленні.

Рятувальники заявили, що допомогу молоді люди не наважились викликати, тому їх вдалося врятувати завдяки небайдужим містянам.

"Пару було виведено з небезпечної ділянки до берега та проведено роз'яснювальну бесіду", — додали в ДСНС.

Нагадаємо, що на Львівщині патрульні поліцейські нещодавно допомогли водієві та пасажирам міжнародного автобуса, які застрягли на узбіччі через складні погодні умови. Зазначається, що на борту транспорту перебував 21 пасажир.