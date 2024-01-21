Опасное свидание — в Киеве работники ГСЧС спасли из льда молодую пару

Работник ГСЧС на фоне пожарной машины. Фото: dsns.gov.ua

В Киеве водолазы-спасатели сняли со льда девушку с парнем. Пострадавшие вышли на опасный участок, но не смогли вернуться самостоятельно. Инцидент произошел у Днепровской набережной.

Об этом сообщает ГСЧС.

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По словам заявителя о происшествии, два человека пошли на лед в районе Днепровской набережной. Затем он их не видел, и в 17:30 позвонил спасателям. Пострадавшими оказались парень и девушка 22- и 21-летнего возраста соответственно.

"Прибыв на место вызова, чрезвычайники отправились на поиски. Как выяснилось, парень и девушка 2001 и 2002 годов рождения зашли на опасный участок льда, и не смогли самостоятельно вернуться к берегу", — говорится в сообщении.

Спасатели заявили, что помощь молодые люди не решились вызвать, поэтому их удалось спасти благодаря неравнодушным горожанам.

"Пара была выведена из опасного участка к берегу и проведена разъяснительная беседа", — добавили в ГСЧС.

Напомним, что на Львовщине патрульные полицейские недавно помогли водителю и пассажирам международного автобуса, застрявшим на обочине из-за сложных погодных условий. На борту транспорта находился 21 пассажир.