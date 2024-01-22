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На Кировоградщине водолазы ГСЧС достали тело ребенка из водоема

22 января 2024 14:17
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Кировоградщине водолазы ГСЧС достали тело ребенка из водоема
Сотрудники ГСЧС осуществляют поиски тела ребенка. Фото: ГСЧС
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Кировоградской области исчезли двое детей, которых до этого видели на льду реки Ингулец. Впоследствии 21 января водолазы Государственной службы чрезвычайных ситуаций обнаружили и извлекли тело одного погибшего мальчика из водоема.

Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

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Как отмечают в ГСЧС, 20 января в 15:20 в спасательную службу поступил звонок от жительницы села Александровка. Женщина сообщила о том, что видела двоих детей на льду реки Ингулец. Впоследствии, как указала местная, дети пропали.

К реке, где последний раз видели детей, было направлено отделение спасателей 32-й пожарно-спасательной части пгт Петрово. Уже 21 января на место происшествия отправились водолазы ГСЧС.

"В 09:29 тело мальчика 2015 г.р. было извлечено из водоема", — указали в ГСЧС.

В настоящее время второй ребенок еще не найден и продолжаются его поиски. Медики устанавливают причины и обстоятельства гибели мальчика.

Водолазы осуществляют поиски тела ребенка
Водолазы осуществляют поиски тела ребенка. Фото: ГСЧС
Скриншот сообщения ГСЧС
Скриншот поста ГСЧС

Напомним, в Киеве водолазы-спасатели сняли с льда девушку с парнем. Пострадавшие вышли на опасный участок, но не смогли вернуться самостоятельно. Инцидент произошел возле Днепровской набережной.

Добавим, в Закарпатье во время восхождения на гору Пикуй 77-летний турист травмировал ногу. Спасатели прибыли на место, оказали медицинскую помощь и транспортировали мужчину к врачам.

ГСЧС
Украина
Кировоградская область
тело
река
погибшие

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