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В Сумской области раздавались взрывы — в полиции сообщили о погибших и пострадавших

5 июня 2024 12:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Обстрелы Сумской области 5 июня
Разрушенный российским обстрелом дом. Фото: Нацполиция
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Сумской области в результате российских обстрелов погиб один человек. Еще три человека получили ранения. Также пострадал ряд построек, в том числе жилых домов.

Последствия российских преступлений были задокументированы следователями Национальной полиции в среду, 5 июня.

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В полиции сообщили, что за прошедшие сутки российские военные обстреляли 28 населенных пунктов области. В общей сложности было зафиксировано 138 ударов.

Кроме того, были нанесены повреждения семи частным домам, двум гаражам, хозяйственной постройке и складскому помещению одного из предприятий.

Разрушенное обстрелом здание
Поврежденная обстрелом дверь. Фото: Нацполиция
последствия вражеского обстрела Сумщины
Дом с выбитыми окнами. Фото: Нацполиция
сумская область обстрелы
Поврежденный обстрелом забор. Фото: Нацполиция
обстрелы Сумской области
Место попадания возле забора. Фото: Нацполиция

Ранее мы сообщали, что российские захватчики в ночь на среду, 5 июня, атаковали Полтавскую область. В результате обстрела произошло попадание в промышленный объект, есть пострадавший.

Также мы писали, что в Харьковской областной прокуратуре показали последствия удара по городу Балаклея.

Украина
Сумская область
оккупанты
взрыв
обстрелы
ракетный удар
война

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