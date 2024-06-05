Обстрелы Сумской области 5 июня

В Сумской области раздавались взрывы — в полиции сообщили о погибших и пострадавших
В Сумской области в результате российских обстрелов погиб один человек. Еще три человека получили ранения. Также пострадал ряд построек, в том числе жилых домов.
Последствия российских преступлений были задокументированы следователями Национальной полиции в среду, 5 июня.
Россияне нанесли удары по Сумщине
В полиции сообщили, что за прошедшие сутки российские военные обстреляли 28 населенных пунктов области. В общей сложности было зафиксировано 138 ударов.
Кроме того, были нанесены повреждения семи частным домам, двум гаражам, хозяйственной постройке и складскому помещению одного из предприятий.
Ранее мы сообщали, что российские захватчики в ночь на среду, 5 июня, атаковали Полтавскую область. В результате обстрела произошло попадание в промышленный объект, есть пострадавший.
Также мы писали, что в Харьковской областной прокуратуре показали последствия удара по городу Балаклея.
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