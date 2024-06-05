Обстріли Сумської області 5 червня

На Сумщині лунали вибухи — в поліції повідомили про загиблих і постраждалих
В Сумській області внаслідок російського обстрілу загинула одна людина. Ще три людини отримали поранення. Також постраждала низка будівель, у тому числі житлових будинків.
Наслідки російських злочинів задокументували слідчі Національної поліції у середу, 5 червня.
Росіяни завдали ударів по Сумщині
В поліції повідомили, що протягом минулої доби російські військові обстріляли 28 населених пунктів області. Загалом було зафіксовано 138 ударів.
Крім того, було завдано ушкоджень сімом приватним будинкам, двом гаражам, господарчій споруді та складському приміщенню одного з підприємств.
Раніше ми повідомляли, що російські загарбники в ніч на середу, 5 червня, атакували Полтавську область. Внаслідок обстрілу сталося влучання у промисловий об'єкт, є постраждалий.
Також ми писали, що у Харківській обласній прокуратурі показали наслідки удару по місту Балаклія.
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