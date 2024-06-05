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На Сумщині лунали вибухи — в поліції повідомили про загиблих і постраждалих

5 червня 2024 12:21
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Павло Зінченко
редактор
Обстріли Сумської області 5 червня
Зруйнований російським обстрілом будинок. Фото: Нацполіція
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Сумській області внаслідок російського обстрілу загинула одна людина. Ще три людини отримали поранення. Також постраждала низка будівель, у тому числі житлових будинків.

Наслідки російських злочинів задокументували слідчі Національної поліції у середу, 5 червня.

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В поліції повідомили, що протягом минулої доби російські військові обстріляли 28 населених пунктів області. Загалом було зафіксовано 138 ударів.

Крім того, було завдано ушкоджень сімом приватним будинкам, двом гаражам, господарчій споруді та складському приміщенню одного з підприємств.

Зруйнована обстрілом будівля
Пошкоджені обстрілом двері. Фото: Нацполіція
наслідки ворожого обстрілу Сумщини
Будинок з вибитими вікнами. Фото: Нацполіція
сумська область обстріли
Пошкоджений обстрілом паркан. Фото: Нацполіція
обстріли Сумської області
Місце влучання біля паркану. Фото: Нацполіція

Раніше ми повідомляли, що російські загарбники в ніч на середу, 5 червня, атакували Полтавську область. Внаслідок обстрілу сталося влучання у промисловий об'єкт, є постраждалий.

Також ми писали, що у Харківській обласній прокуратурі показали наслідки удару по місту Балаклія. 

Україна
Сумська область
окупанти
вибух
обстріли
ракетний удар
війна

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