Обстріли Сумської області 5 червня

Зруйнований російським обстрілом будинок. Фото: Нацполіція

В Сумській області внаслідок російського обстрілу загинула одна людина. Ще три людини отримали поранення. Також постраждала низка будівель, у тому числі житлових будинків.

Наслідки російських злочинів задокументували слідчі Національної поліції у середу, 5 червня.

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В поліції повідомили, що протягом минулої доби російські військові обстріляли 28 населених пунктів області. Загалом було зафіксовано 138 ударів.

Крім того, було завдано ушкоджень сімом приватним будинкам, двом гаражам, господарчій споруді та складському приміщенню одного з підприємств.

Пошкоджені обстрілом двері. Фото: Нацполіція

Будинок з вибитими вікнами. Фото: Нацполіція

Пошкоджений обстрілом паркан. Фото: Нацполіція

Місце влучання біля паркану. Фото: Нацполіція

Раніше ми повідомляли, що російські загарбники в ніч на середу, 5 червня, атакували Полтавську область. Внаслідок обстрілу сталося влучання у промисловий об'єкт, є постраждалий.

Також ми писали, що у Харківській обласній прокуратурі показали наслідки удару по місту Балаклія.