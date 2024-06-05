Вночі 5 червня росіяни запустили на Полтаву дрони-камікадзе

Пожежники на місці влучання. Ілюстративне фото: Telegram/Андрій Єрмак

Російські загарбники в ніч на середу, 5 червня, атакували Полтавську область. Внаслідок обстрілу сталося влучання у промисловий об'єкт, є постраждалий.

Про це повідомив голова ОВА Філіп Пронін у Telegram.

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"Російська армія вночі атакувала Полтавщину. По ворожих БпЛА відпрацювали вогневі групи", — йдеться у повідомленні.

Однак на території області сталося влучання в промисловий обʼєкт, внаслідок чого постраждав один чоловік. Відомо, що він відмовився від ушпиталення.

"Вкотре закликаю кожного і кожну не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе! Слава Україні!", — наголосив Пронін.

Скриншот допису Проніна

Нагадаємо, у травні російські війська поцілили у цивільну інфраструктуру Полтави. Тоді на щастя ніхто не постраждав.

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