Ночью 5 июня россияне запустили на Полтаву дроны-камикадзе.

Пожарные на месте попадания. Иллюстративное фото: Telegram/Андрей Ермак

Российские захватчики в ночь на среду, 5 июня, атаковали Полтавскую область. В результате обстрела произошло попадание в промышленный объект, есть пострадавший.

Об этом сообщил глава ОВА Филипп Пронин в Telegram.

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Атака на Полтавщину 5 июня

"Российская армия ночью атаковала Полтавщину. По вражеским БпЛА отработали огневые группы", — говорится в сообщении.

Однако на территории области произошло попадание в промышленный объект, в результате чего пострадал один человек. Известно, что он отказался от госпитализации.

"В очередной раз призываю каждого и каждую не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Берегите себя! Слава Украине!", — подчеркнул Пронин.

Скриншот поста Пронина

Напомним, в мае российские войска попали в гражданскую инфраструктуру Полтавы. Тогда, к счастью, никто не пострадал.

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