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На Полтавщине ночью раздавались взрывы — враг ударил по промышленному объекту

5 июня 2024 08:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Ночью 5 июня россияне запустили на Полтаву дроны-камикадзе.
Пожарные на месте попадания. Иллюстративное фото: Telegram/Андрей Ермак
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики в ночь на среду, 5 июня, атаковали Полтавскую область. В результате обстрела произошло попадание в промышленный объект, есть пострадавший.

Об этом сообщил глава ОВА Филипп Пронин в Telegram.

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"Российская армия ночью атаковала Полтавщину. По вражеским БпЛА отработали огневые группы", — говорится в сообщении.

Однако на территории области произошло попадание в промышленный объект, в результате чего пострадал один человек. Известно, что он отказался от госпитализации.

"В очередной раз призываю каждого и каждую не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Берегите себя! Слава Украине!", — подчеркнул Пронин.

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Скриншот поста Пронина

Напомним, в мае российские войска попали в гражданскую инфраструктуру Полтавы. Тогда, к счастью, никто не пострадал.

Также мы писали, что в Харьковской областной прокуратуре показали последствия удара по городу Балаклея.

ПВО
обстрелы
Полтава
война в Украине
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дроны

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