Ночью 5 июня россияне запустили на Полтаву дроны-камикадзе.

На Полтавщине ночью раздавались взрывы — враг ударил по промышленному объекту
Российские захватчики в ночь на среду, 5 июня, атаковали Полтавскую область. В результате обстрела произошло попадание в промышленный объект, есть пострадавший.
Об этом сообщил глава ОВА Филипп Пронин в Telegram.
Атака на Полтавщину 5 июня
"Российская армия ночью атаковала Полтавщину. По вражеским БпЛА отработали огневые группы", — говорится в сообщении.
Однако на территории области произошло попадание в промышленный объект, в результате чего пострадал один человек. Известно, что он отказался от госпитализации.
"В очередной раз призываю каждого и каждую не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Берегите себя! Слава Украине!", — подчеркнул Пронин.
Напомним, в мае российские войска попали в гражданскую инфраструктуру Полтавы. Тогда, к счастью, никто не пострадал.
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