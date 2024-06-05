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В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу — яка загроза

5 червня 2024 07:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Повітряну тривогу оголосили у всіх областях України вранці 5 червня
Колаж Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні у середу, 5 червня, оголосили повітряну тривогу в усіх областях. Громадян попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Повітряна тривога в Україні 5 червня

"УВАГА! Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, російські загарбники 4 червня ворог атакував місто Куп'янськ Харківської області — там поранено людину.

Також ми писали, що окупанти атакували Дніпро. Там лунали вибухи.

окупанти
ППО
обстріли
ракети
війна в Україні
повітряна тривога

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