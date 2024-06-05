Повітряну тривогу оголосили у всіх областях України вранці 5 червня

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу — яка загроза
5 червня 2024 07:17
Колаж Новини.LIVE
В Україні у середу, 5 червня, оголосили повітряну тривогу в усіх областях. Громадян попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.
Про це повідомляють Повітряні сили.
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"УВАГА! Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські загарбники 4 червня ворог атакував місто Куп'янськ Харківської області — там поранено людину.
Також ми писали, що окупанти атакували Дніпро. Там лунали вибухи.
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