Воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины утром 5 июня.

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В Украине в среду, 5 июня, была объявлена воздушная тревога во всех областях. Граждан предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы.

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Воздушная тревога в Украине 5 июня

"ВНИМАНИЕ! Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)", — говорится в сообщении.

Скриншот поста Воздушных сил

Напомним, российские захватчики 4 июня враг атаковал город Купянск Харьковской области — там ранен человек.

Также мы писали, что оккупанты атаковали Днепр. Там раздавались взрывы.