Воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины утром 5 июня.

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу — какая угроза
5 июня 2024 07:17
Коллаж Новини.LIVE
В Украине в среду, 5 июня, была объявлена воздушная тревога во всех областях. Граждан предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.
Об этом сообщают Воздушные силы.
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Воздушная тревога в Украине 5 июня
"ВНИМАНИЕ! Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)", — говорится в сообщении.
Напомним, российские захватчики 4 июня враг атаковал город Купянск Харьковской области — там ранен человек.
Также мы писали, что оккупанты атаковали Днепр. Там раздавались взрывы.
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