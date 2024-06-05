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В Украине объявили масштабную воздушную тревогу — какая угроза

5 июня 2024 07:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины утром 5 июня.
Коллаж Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине в среду, 5 июня, была объявлена воздушная тревога во всех областях. Граждан предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы.

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Воздушная тревога в Украине 5 июня

"ВНИМАНИЕ! Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)", — говорится в сообщении.

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Скриншот поста Воздушных сил

Напомним, российские захватчики 4 июня враг атаковал город Купянск Харьковской области — там ранен человек.

Также мы писали, что оккупанты атаковали Днепр. Там раздавались взрывы.

оккупанты
ПВО
обстрелы
ракеты
война в Украине
воздушная тревога

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