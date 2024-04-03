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На Прикарпатье задержали наркосиндикат, продававший тяжелые психотропы

3 апреля 2024 15:12
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
На Прикарпатье задержали наркосиндикат, продававший тяжелые психотропы
Задержание члена наркосиндиката. Фото: СБУ
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Служба безопасности Украины задержала членов наркосиндиката, продававшего тяжелые психотропные вещества. Ежемесячно злоумышленники производили до 20 кг "товара".

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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СБУ совместно с полицией задержали организатора преступного "бизнеса" и трех основных участников, двое из них — рецидивисты, уже отбывавшие наказание за наркоторговлю.

Члены преступного синдиката организовали на территории Прикарпатья несколько лабораторий, в которых синтезировали амфетамин. Отмечается, что для охраны подпольных цехов преступники использовали квадрокоптеры с системой видеонаблюдения.

Наркосиндикат в Прикарпатье
Участник наркосиндиката. Фото: СБУ

Свой товар они сбывали через разветвленную сеть наркодилеров. Для поиска потенциальных клиентов злоумышленники использовали свои связи в криминальных кругах и планировали расшить наркобизнес на территорию всей западной Украины.

К тому же члены синдиката занимались продажей каннабиса "под заказ", а также других наркотиков. В месяц они получали регулярную "прибыль" более чем в 10 млн грн.

Занимались преступники и "отмыванием" денег. Для этого они покупали автомобили премиум-класса BMW M8, Porsche Boxster и Alfa Romeo.

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Задержание преступной организации. Фото: СБУ

Что нашли во время обыска

  • ⁠5 кг подготовленного к сбыту амфетамина и каннабиса;
  • ⁠⁠оборудование для производства и фасовки запрещенных веществ;
  • ⁠компьютеры и мобильные телефоны с поличным;
  • ⁠банковские карты, через которые осуществлялись расчеты за "товар";
  • наличные деньги в разной валюте на общую сумму 300 тыс. в гривневом эквиваленте;
  • ⁠⁠5 автомобилей премиум-класса.

Всем участникам наркосиндиката сообщено о подозрении. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве задержали 28-летнюю женщину, организовавшую схему сбыта наркотиков в столице.

Также мы писали, что СБУ задержала банду, продававшую наркотики в ЕС .

СБУ
наркотики
тяжкие преступления

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