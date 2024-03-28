СБУ затримала жінку, яка ввозила прекурсори під виглядом прального порошку

Затримання зловмисниці. Фото: Служба безпеки України

Служба безпеки України розкрила діяльність злочинного угруповання, яке займалося незаконним ввезенням в Україну речовин, що використовуються для виробництва наркотиків. Ця група діяла за вигідною схемою, використовуючи як прикриття звичайний пральний порошок.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Читайте також:

Матеріали справи

За даними слідства, головною фігурою в цьому злочинному угрупованні була жінка з Хмельниччини, яка вже раніше мала судимість за подібні злочини. Вона особисто організовувала переправку контрабанди через кордон і організовувала її збут на території України.

Щомісяця їм вдавалося очікувати прибуток у понад 70 тисяч доларів США від злочинної діяльності.

Затримання зловмисниці. Фото: Служба безпеки України

Під час обшуків у помешканні цієї жінки правоохоронці знайшли наркотичні пігулки, велику суму грошей, ймовірно, отриманих злочинним шляхом, а також автомобілі, які використовувалися для перевезення контрабанди.

Затриманій вже пред'явлено підозру за контрабанду заборонених речовин, за що їй загрожує до 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, що СБУ затримали лідерів міжнародної банди, яка продавала наркотики до ЄС.

Також ми писали про те, що у Києві правоохоронці затримали жінку, яка побила чужий автомобіль. За даними поліції, фігурантка мала із собою наркотики.