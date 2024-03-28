СБУ задержала женщину, ввозившую прекурсоры под видом стирального порошка

Задержание злоумышленницы. Фото: Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины раскрыла деятельность преступной группировки, занимавшейся незаконным ввозом в Украину веществ, используемых для производства наркотиков. Эта группа действовала по выгодной схеме, используя в качестве прикрытия обычный стиральный порошок.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Материалы дела

По данным следствия, главной фигурой в этой преступной группировке была женщина из Хмельнитчины, которая ранее имела судимость за подобные преступления. Она лично организовывала переправку контрабанды через границу и организовывала ее сбыт на территории Украины.

Ежемесячно им удавалось ожидать прибыль более чем в 70 тысяч долларов США от преступной деятельности.

Задержание злоумышленницы. Фото: Служба безопасности Украины

Во время обысков в квартире этой женщины правоохранители нашли наркотические таблетки, большую сумму денег, вероятно, полученных преступным путем, а также автомобили, которые использовались для перевозки контрабанды.

Задержанной уже предъявлено подозрение за контрабанду запрещенных веществ, за что ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, что СБУ задержали лидеров международной банды, продававшей наркотики в ЕС.

Также мы писали о том, что в Киеве правоохранители задержали женщину , избившую чужой автомобиль. По данным полиции, у фигурантки были наркотики.