На Прикарпатті затримали наркосиндикат, який продавав важкі психотропи
Служба безпеки України затримала членів наркосиндикату, який продавав важкі психотропні речовини. Щомісяця зловмисники виготовляли до 20 кг "товару".
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Торгували наркотиками та "відмивали" гроші
СБУ спільно з поліцією затримали організатора злочинного "бізнесу" та трьох основних учасників, двоє з них — рецидивісти, які вже відбували покарання за наркоторгівлю.
Члени злочинного синдикату організували на території Прикарпаття декілька лабораторій, у яких синтезували амфетамін. Зазначається, що для охорони своїх підпільних цехів злочинці використовували квадрокоптери з системою відеонагляду.
Свій товар вони збували через розгалужену мережу наркодилерів. Для пошуку потенційних клієнтів зловмисники використовували свої зв'язки у кримінальних колах й планували розшити наркобізнес на територію всієї західної України.
До того ж члени синдикату займалися продажем канабісу "під замовлення", а також інших наркотиків. В місяць вони отримували регулярний "прибуток" у понад 10 млн грн.
Займалися злочинці й "відмиванням" грошей. Для цього вони купували автомобілі преміум-класу: BMW M8, Porsche Boxster та Alfa Romeo.
Що знайшли під час обшуку
- 5 кг підготовленого до збуту амфетаміну та канабісу;
- обладнання для виробництва та фасування заборонених речовин;
- комп’ютери та мобільні телефони із доказами злочинних дій;
- банківські картки, через які здійснювалися розрахунки за "товар";
- готівку у різній валюті на загальну суму 300 тис. у гривневому еквіваленті;
- 5 автомобілів преміум-класу.
Всім учасникам наркосиндикату повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше у Києві затримали 28-річну жінку, яка організувала схему збуту наркотиків у столиці.
Також ми писали, що СБУ затримала банду, яка продавала наркотики до ЄС.
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