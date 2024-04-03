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На Прикарпатті затримали наркосиндикат, який продавав важкі психотропи

3 квітня 2024 15:12
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
На Прикарпатті затримали наркосиндикат, який продавав важкі психотропи
Затримання члена наркосиндикату. Фото: СБУ
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Служба безпеки України затримала членів наркосиндикату, який продавав важкі психотропні речовини. Щомісяця зловмисники виготовляли до 20 кг "товару".

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Торгували наркотиками та "відмивали" гроші

СБУ спільно з поліцією затримали організатора злочинного "бізнесу" та трьох основних учасників, двоє з них — рецидивісти, які вже відбували покарання за наркоторгівлю.

Члени злочинного синдикату організували на території Прикарпаття декілька лабораторій, у яких синтезували амфетамін. Зазначається, що для охорони своїх підпільних цехів злочинці використовували квадрокоптери з системою відеонагляду.

Наркосиндикат на Прикарпатті
Учасник наркосиндикату. Фото: СБУ

Свій товар вони збували через розгалужену мережу наркодилерів. Для пошуку потенційних клієнтів зловмисники використовували свої зв'язки у кримінальних колах й планували розшити наркобізнес на територію всієї західної України. 

До того ж члени синдикату займалися продажем канабісу "під замовлення", а також інших наркотиків. В місяць вони отримували регулярний "прибуток" у понад 10 млн грн. 

Займалися злочинці й "відмиванням" грошей. Для цього вони купували автомобілі преміум-класу: BMW M8, Porsche Boxster та Alfa Romeo. 

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Затримання злочинної організації. Фото: СБУ

Що знайшли під час обшуку

  •  ⁠5 кг підготовленого до збуту амфетаміну та канабісу;
  • ⁠⁠обладнання для виробництва та фасування заборонених речовин;
  •  ⁠комп’ютери та мобільні телефони із доказами злочинних дій;
  •  ⁠банківські картки, через які здійснювалися розрахунки за "товар";
  • готівку у різній валюті на загальну суму 300 тис. у гривневому еквіваленті;
  • ⁠⁠5 автомобілів преміум-класу.

Всім учасникам наркосиндикату повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, раніше у Києві затримали 28-річну жінку, яка організувала схему збуту наркотиків у столиці. 

Також ми писали, що СБУ затримала банду, яка продавала наркотики до ЄС.

СБУ
наркотики
тяжкі злочини

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