На Прикарпатті затримали наркосиндикат, який продавав важкі психотропи

Затримання члена наркосиндикату. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала членів наркосиндикату, який продавав важкі психотропні речовини. Щомісяця зловмисники виготовляли до 20 кг "товару".

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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СБУ спільно з поліцією затримали організатора злочинного "бізнесу" та трьох основних учасників, двоє з них — рецидивісти, які вже відбували покарання за наркоторгівлю.

Члени злочинного синдикату організували на території Прикарпаття декілька лабораторій, у яких синтезували амфетамін. Зазначається, що для охорони своїх підпільних цехів злочинці використовували квадрокоптери з системою відеонагляду.

Учасник наркосиндикату. Фото: СБУ

Свій товар вони збували через розгалужену мережу наркодилерів. Для пошуку потенційних клієнтів зловмисники використовували свої зв'язки у кримінальних колах й планували розшити наркобізнес на територію всієї західної України.

До того ж члени синдикату займалися продажем канабісу "під замовлення", а також інших наркотиків. В місяць вони отримували регулярний "прибуток" у понад 10 млн грн.

Займалися злочинці й "відмиванням" грошей. Для цього вони купували автомобілі преміум-класу: BMW M8, Porsche Boxster та Alfa Romeo.

Затримання злочинної організації. Фото: СБУ

Що знайшли під час обшуку

⁠5 кг підготовленого до збуту амфетаміну та канабісу;

⁠⁠обладнання для виробництва та фасування заборонених речовин;

⁠комп’ютери та мобільні телефони із доказами злочинних дій;

⁠банківські картки, через які здійснювалися розрахунки за "товар";

готівку у різній валюті на загальну суму 300 тис. у гривневому еквіваленті;

⁠⁠5 автомобілів преміум-класу.

Всім учасникам наркосиндикату повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали 28-річну жінку, яка організувала схему збуту наркотиків у столиці.

Також ми писали, що СБУ затримала банду, яка продавала наркотики до ЄС.