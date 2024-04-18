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В Полтавской области местный политексперт получил 15 лет тюрьмы — в чем провинился

18 апреля 2024 17:53
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В Полтавской области местный политексперт получил 15 лет тюрьмы — в чем провинился
Осужденный коллаборант. Фото: СБУ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Полтавской области коллаборант получил 15 лет заключения за госизмену. Он занимался созданием пропагандистских материалов по заказу российской разведки.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в четверг, 18 апреля.

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Агент был во главе организации "российское общество Полтавщины" и известен своей поддержкой кремлевского режима. Он подготовил более 60 публикаций, направленных на дискредитацию украинских оборонных сил и подрыв доверия к Украине среди международных союзников.

Задержан коллаборант. Фото: СБУ
Осужденный коллаборант. Фото: СБУ

Он поддерживал войну против Украины и оправдывал действия окупантов, даже отрицая факты ракетных ударов по гражданским объектам. За свои действия он получил вознаграждение от окупантов в размере почти 250 тысяч гривен.

Задержан коллаборант. Фото: СБУ
Осужденный коллаборант. Фото: СБУ

Суд, руководствуясь доказательствами СБУ, признал его виновным по статьям, касающимся государственной измены во время военного положения и оправдания военной агрессии, и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Сообщение СБУ. Фото: скриншот
Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Напомним, что в Киевской области осудили коллаборанта, который называл себя монахом и "освящал" танки РФ.

Ранее мы писали, что недавно Служба безопасности разоблачила вражескую агентку, которая готовила новые удары по Харькову и области. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

СБУ
россия
суд
госизмена
Коллаборант

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