Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow На Полтавщині місцевий політексперт отримав 15 років тюрми — у чому провинився arrow

На Полтавщині місцевий політексперт отримав 15 років тюрми — у чому провинився

18 квітня 2024 17:53
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
На Полтавщині місцевий політексперт отримав 15 років тюрми — у чому провинився
Засуджений колаборант. Фото: СБУ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

На Полтавщині колаборант отримав 15 років ув’язнення за держзраду. Він займався створенням пропагандистських матеріалів на замовлення російської розвідки.

Про це повідомила Служба безпеки України у четвер, 18 квітня.є

Читайте також:

Деталі слідства

Агент був на чолі організації "російська громада Полтавщини" та відомий своєю підтримкою кремлівського режиму. Він підготував понад 60 публікацій, спрямованих на дискредитацію українських оборонних сил та підрив довіри до України серед міжнародних союзників.

Затриманий колаборант. Фото: СБУ
Засуджений колаборант. Фото: СБУ

Він підтримував війну проти України та виправдовував дії окупантів, навіть заперечуючи факти ракетних ударів по цивільних об’єктах. За свої дії він отримав винагороду від окупантів у розмірі майже 250 тисяч гривень.

Затриманий колаборант. Фото: СБУ
Засуджений колаборант. Фото: СБУ

Суд, керуючись доказами СБУ, визнав його винним за статтями, що стосуються державної зради під час воєнного стану та виправдання військової агресії, і призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Допис СБУ. Фото: скриншот
Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що на Київщині засудили колаборанта, який називав себе ченцем і "освячував" танки РФ.

Раніше ми писали, що нещодавно Служба безпеки викрила ворожу агентку, яка готувала нові удари по Харкову та області. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

СБУ
росія
суд
держзрада
Колаборант

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість