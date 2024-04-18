На Полтавщині місцевий політексперт отримав 15 років тюрми — у чому провинився

Засуджений колаборант. Фото: СБУ

На Полтавщині колаборант отримав 15 років ув’язнення за держзраду. Він займався створенням пропагандистських матеріалів на замовлення російської розвідки.

Про це повідомила Служба безпеки України у четвер, 18 квітня.є

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Агент був на чолі організації "російська громада Полтавщини" та відомий своєю підтримкою кремлівського режиму. Він підготував понад 60 публікацій, спрямованих на дискредитацію українських оборонних сил та підрив довіри до України серед міжнародних союзників.

Засуджений колаборант. Фото: СБУ

Він підтримував війну проти України та виправдовував дії окупантів, навіть заперечуючи факти ракетних ударів по цивільних об’єктах. За свої дії він отримав винагороду від окупантів у розмірі майже 250 тисяч гривень.

Засуджений колаборант. Фото: СБУ

Суд, керуючись доказами СБУ, визнав його винним за статтями, що стосуються державної зради під час воєнного стану та виправдання військової агресії, і призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що на Київщині засудили колаборанта, який називав себе ченцем і "освячував" танки РФ.

Раніше ми писали, що нещодавно Служба безпеки викрила ворожу агентку, яка готувала нові удари по Харкову та області. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.