На оккупированные территории прибыли спецотряды Кремля — в ГУР назвали причину

Силовики в Москве. Фото: AP

На временно оккупированные территории Украины прибыли спецотряды из Кремля. Таким образом, враг пытается усилить давление и активизировать меры по имитации так называемых "выборов президента России".

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины в понедельник, 19 февраля.

Спецотряды Кремля на ВОТ

"Для создания фейковой картинки "поддержки" российского диктатора оккупанты отправили на захваченные территории специально подготовленные отряды, которые будут курировать фальсификации и следить за работами так называемых "избирательных комиссий", — говорится в сообщении.

Одна из основных задач этих отрядов — до 10 марта отчитаться о готовности к "голосованию" работников предприятий на оккупированных территориях, а также предоставить прогноз "поддержки" российского диктатора Путина.

К тому же в Кремле утвердили новый "порядок" проведения "выборов" на ВОТ. Он предполагает, что принять участие в "голосовании" можно как с российским, так и с украинским паспортом, ID-картой или другим документом, удостоверяющим личность.

В ГУР отметили, что такое решение свидетельствует о провале принудительной паспортизации и является очередным инструментом спецслужб РФ для выявления "неблагонадежных" украинцев для осуществления репрессий.

"По заданию из Москвы оккупационные администрации и пропагандисты активно распространяют фейки о якобы "85% поддержки" Путина на ВОТ Украины, а также продвигают так называемую систему "мобильный избиратель", которая, в частности, позволяет "проголосовать" онлайн и "без регистрации" на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей", — говорится в сообщении.

Пост ГУР МО. Фото: скриншот

Пост ГУР МО. Фото: скриншот

Напомним, в России завершилась регистрация кандидатов на мартовские президентские выборы. В список вошел нынешний российский президент Владимир Путин и трое политиков, поддерживающих вооруженную агрессию на территории Украины.

Ранее в Молдове решили разрешить голосовать на выборах президента России. Однако там откроют только один участок, который будет находиться на территории посольства РФ в Кишиневе.