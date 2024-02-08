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Вибори президента РФ — у Молдові відкриють лише одну дільницю

8 лютого 2024 16:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вибори президента РФ — у Молдові відкриють лише одну дільницю
Вибори в Росії. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Молдові вирішили дозволити голосувати на виборах президента Росії. Однак там відкриють лише одну дільницю, яка буде знаходитися на території посольства РФ у Кишиневі.

Про це повідомило Jurnal.md у четвер, 8 лютого.

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"Ми заборонили проводити вибори будь-де за межами дипломатичного представництва. Спроби провести ці вибори десь будуть украй контрпродуктивними", — заявив міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой.

Раніше він говорив, що влада не дозволить проведення виборів у окупованому Придністровському регіоні.

Молдова востаннє заборонила відкривати дільниці для голосування на виборах Росії у вересні 2021 року. Однак неконституційна "влада" окупованого Тирасполя відкривала 27 виборчих дільниць.

Нагадаємо, російському політику Борису Надєждіну, який подав документи до Центрального виборчого комітету, як кандидат на посаду президента Російської Федерації відмовили у реєстрації. Під час перевірки його документів виявили помилки в підписах.

Також ми писали, що росіяни на тимчасово окупованих територіях займаються підготовкою "спостерігачів", яких відбирають серед студентів. Вони організовуватимуть фальсифікацію підсумків на виборах.

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