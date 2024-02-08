Выборы президента РФ — в Молдове откроют только один избирательный участок

Выборы в России. Фото: росСМИ

В Молдове решили разрешить голосовать на выборах президента России. Однако там откроют только один участок, который будет находиться на территории посольства РФ в Кишиневе.

Об этом сообщило Jurnal.md в четверг, 8 февраля.

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Участок для выборов президента РФ в Молдове

"Мы запретили проводить выборы где-либо за пределами дипломатического представительства. Попытки провести эти выборы где-то будут крайне контрпродуктивными", — заявил министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой.

Ранее он говорил, что власти не разрешат проведение выборов в оккупированном Приднестровском регионе.

Молдова в последний раз запретила открывать участки для голосования на выборах России в сентябре 2021 года. Однако неконституционная "власть" оккупированного Тирасполя открывала 27 избирательных участков.

Напомним, российскому политику Борису Надеждину, подавшему документы в Центральный избирательный комитет, в качестве кандидата на пост президента Российской Федерации отказали в регистрации. При проверке его документов были обнаружены ошибки в подписях.

Также мы писали, что россияне на временно оккупированных территориях занимаются подготовкой "наблюдателей", отбираемых среди студентов. Они будут организовывать фальсификацию итогов на выборах.