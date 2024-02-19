На окуповані території прибули спецзагони Кремля — в ГУР назвали причину

Силовики в Москві. Фото: AP

На тимчасово окуповані території України прибули спецзагони з Кремля. Таким чином, ворог намагається посилити тиск та активізувати заходи з імітації так званих "виборів президента Росії".

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України у понеділок, 19 лютого.

Спецзагони Кремля на ТОТ

"Для створення фейкової картинки "підтримки" російського диктатора окупанти відрядили на поневолені території спеціально підготовлені загони, які куруватимуть фальсифікаціями та стежитимуть за роботами так званих "виборчих комісій", — йдеться у повідомленні.

Одне з основних завдань цих загонів — до 10 березня прозвітувати про готовність до "голосування" працівників підприємств на окупованих територіях, а також надати прогноз "підтримки" російського диктатора Путіна.

До того ж у Кремлі затвердили новий "порядок" проведення "виборів" на ТОТ. Він передбачає, що взяти участь у "голосуванні" можна як з російським, так і з українським паспортом, ID-карткою чи іншим документом, який посвідчує особу.

У ГУР наголосили, що таке рішення засвідчує провал примусової паспортизації та є черговим інструментом спецслужб РФ для виявлення "неблагонадійних" українців для здійснення репресій.

"За завданням із Москви окупаційні адміністрації та пропагандисти активно поширюють фейки про начебто "85% підтримки" Путіна на ТОТ України, а також просувають так звану систему "мобільний виборець", яка, зокрема, дозволяє "проголосувати" онлайн і "без реєстрації" на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей", — йдеться у повідомленні.

Допис ГУР МО. Фото: скриншот

Допис ГУР МО. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Росії завершилася реєстрація кандидатів на березневі президентські вибори. До списку увійшов нинішній російський президент Володимир Путін та троє політиків, які підтримують збройну агресію на території України.

Раніше у Молдові вирішили дозволити голосувати на виборах президента Росії. Однак там відкриють лише одну дільницю, яка буде знаходитися на території посольства РФ у Кишиневі.