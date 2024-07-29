Взрыв на химическом заводе BASF в Германии 29 июля — 14 раненых

Взрыв на химическом заводе в Германии. Фото: Crash24.de

На самом большом химическом заводе Германии BASF SE в Людвигсхафене раздался мощный взрыв. В результате инцидента известно о 14 раненых.

Об этом сообщает Bild во вторник, 29 июля.

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Взрыв на химическом заводе

Отдел корпоративных коммуникаций пишет, что произошел взрыв с последующим пожаром на заводе в южной части площадки BASF SE в Людвигсхафене. Об инциденте сразу сообщили в полицию.

Впоследствии компания выступила с заявлением:

"Пожар был ликвидирован пожарной командой завода BASF. 14 сотрудников получили легкие ранения в результате инцидента".

Городские власти и пожарная служба объявили предупреждение об опасности, поскольку выделяются пожарные газы.

Напомним, немецкий оборонный гигант Rheinmetall готовится к созданию в краткосрочной перспективе нового предприятия в Украине. Производство боеприпасов начнется в течение двух лет.

Ранее стало известно, что в следующем году Германия вдвое сократит военную помощь Украине. В проекте бюджета закладывают четыре миллиарда евро вместо восьми в 2024 году.