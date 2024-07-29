Вибух на хімічному заводі BASF у Німеччині 29 липня — 14 поранених

Вибух на хімічному заводі у Німеччині. Фото: Crash24.de

На найбільшому хімічному заводі Німеччини BASF SE у Людвігсхафені пролунав потужний вибух. Внаслідок інциденту відомо про 14 поранених.

Про це повідомляє Bild у понеділок, 29 липня.

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Вибух на хімічному заводі

Відділ корпоративних комунікацій пише, що стався вибух з подальшою пожежею на заводі в південній частині майданчика BASF SE в Людвігсхафені. Про інцидент одразу повідомили в поліцію.

Згодом компанія виступила із заявою:

"Пожежа була ліквідована пожежною командою заводу BASF. 14 співробітників отримали легкі поранення внаслідок інциденту".

Міська влада та пожежна служба оголосили попередження про небезпеку, оскільки виділяються пожежні гази.

Нагадаємо, німецький оборонний гігант Rheinmetall готується до створення в короткостроковій перспективі нового підприємства в Україні. Виробництво боєприпасів почнеться протягом двох років.

Раніше стало відомо, що наступного року Німеччина вдвічі скоротить військову допомогу Україні. У проєкті бюджету закладають 4 мільярди євро замість 8 мільярдів євро у 2024 році.