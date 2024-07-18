На Луне обнаружили пещеру, идеальную для постоянной базы людей

Пещера на Луне. Фото: NASA

Ученые обнаружили на Луне пещеру, в которой можно создать постоянную базу для проживания людей. Ее глубина по меньшей мере 100 метров.

Об этом сообщает BBC.

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Пещера на Луне

Исследователи отметили, что это лишь одна из, вероятно, сотен пещер, скрытых в "подземном, не открытом мире".

Человечество давно стремится обеспечить постоянное присутствие людей на Луне, однако требует защиты астронавтов от радиации, экстремальных температур и космической погоды.

Первая британская астронавтка Гелен Шарман отметила, что недавно открытая пещера может стать хорошим местом для базы. Она предположила, что люди могут жить в лунных ямах через 20-30 лет.

По ее словам, эта пещера настолько глубока, что астронавтам, вероятно, придется спускаться туда на канате и использовать "реактивные ранцы или лифт", чтобы подняться вверх.

Лоренцо Бруццоне и Леонардо Каррер из университета Тренто в Италии говорят, что пещеру удалось найти с помощью радара, проникшего в отверстие ямы на скалистой равнине Море покоя.

На поверхности Луны есть пещера с входом, который пролегает в вертикальных стенах к наклонному полу, который может углубляться под землю.

Это образование образовалось миллионы или даже миллиарды лет назад, когда на Луне текла лава и создала тоннель в камне.

Профессор Каррер объясняет, что ближайшим аналогом на Земле могут быть вулканические пещеры на испанском острове Лансароте, где исследователи уже имели возможность посетить эти образования в рамках своих исследований.

Поиски пещер на Луне. Фото: BBC

"Это действительно захватывает. Когда делаешь такое открытие и смотришь на эти изображения, понимаешь, что ты — первый человек в истории человечества, который это увидел", — говорит профессор Каррер.

По его словам, жизнь на Земле зародилась в пещерах, поэтому есть смысл, чтобы люди могли жить у них на Луне.

Пещера еще не полностью исследована, но ученые надеются, что с помощью георадара, камер или даже роботов они смогут создать карту этого образования.

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