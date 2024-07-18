Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow На Луне обнаружили пещеру, в которой могут проживать люди arrow

На Луне обнаружили пещеру, в которой могут проживать люди

18 июля 2024 08:46
Виктория Козырь - редактор
На Луне обнаружили пещеру, идеальную для постоянной базы людей
Пещера на Луне. Фото: NASA
Виктория Козырь - редактор

Ученые обнаружили на Луне пещеру, в которой можно создать постоянную базу для проживания людей. Ее глубина по меньшей мере 100 метров.

Об этом сообщает BBC.

Читайте также:

Пещера на Луне

Исследователи отметили, что это лишь одна из, вероятно, сотен пещер, скрытых в "подземном, не открытом мире".

Человечество давно стремится обеспечить постоянное присутствие людей на Луне, однако требует защиты астронавтов от радиации, экстремальных температур и космической погоды.

Первая британская астронавтка Гелен Шарман отметила, что недавно открытая пещера может стать хорошим местом для базы. Она предположила, что люди могут жить в лунных ямах через 20-30 лет.

По ее словам, эта пещера настолько глубока, что астронавтам, вероятно, придется спускаться туда на канате и использовать "реактивные ранцы или лифт", чтобы подняться вверх.

Лоренцо Бруццоне и Леонардо Каррер из университета Тренто в Италии говорят, что пещеру удалось найти с помощью радара, проникшего в отверстие ямы на скалистой равнине Море покоя.

На поверхности Луны есть пещера с входом, который пролегает в вертикальных стенах к наклонному полу, который может углубляться под землю.

Это образование образовалось миллионы или даже миллиарды лет назад, когда на Луне текла лава и создала тоннель в камне.

Профессор Каррер объясняет, что ближайшим аналогом на Земле могут быть вулканические пещеры на испанском острове Лансароте, где исследователи уже имели возможность посетить эти образования в рамках своих исследований.

Поиски пещер на Луне
Поиски пещер на Луне. Фото: BBC

"Это действительно захватывает. Когда делаешь такое открытие и смотришь на эти изображения, понимаешь, что ты — первый человек в истории человечества, который это увидел", — говорит профессор Каррер.

По его словам, жизнь на Земле зародилась в пещерах, поэтому есть смысл, чтобы люди могли жить у них на Луне.

Пещера еще не полностью исследована, но ученые надеются, что с помощью георадара, камер или даже роботов они смогут создать карту этого образования.

Напомним, на Солнце произошла мощная вспышка класса X. Его источником стало пятно AR3738. Вспышка была зафиксирована поздно вечером 13 июля.

Также 10 июля в Украине заметили в небе неизвестный объект. Предположения у пользователей соцсетей были разные. Некоторые подумали, что это самолет или БпЛА, другие шутили, что в украинском воздушном пространстве зафиксировали НЛО.

космос наука Луна исследование астронавты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

4 июля 2024
Text

23:54 Дикий назвал оптимальный возраст для украинского бойца

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке