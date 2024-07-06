Зелений метеор над Туреччиною — приголомшливі кадри

Метеор в небі над Анкарою. Фото: скриншот

В небі над декількома турецькими містами в ніч із пʼятниці на суботу, 6 липня пролетів яскравий метеор зеленого кольору. Явище побачили мешканці Анкари, Стамбулу, Бурси та інших міст країни.

Про це заявили у турецькій космічній агенції.

Читайте також:

Над Туреччиною пролетів зелений метеор

За словами астрономів, колір метеора, коли той входить в земну атмосферу залежить від його хімічного складу, швидкості та газів у земній атмосфері.

Зелений колір зафіксованого метеора пояснили наявністю магнію. Науковці кажуть, що над Туреччиною пролетів палласит. Це невеликий метеорит з наявністю олівіну — силікатної сполуки магнію та заліза.

"Натрій може створювати яскравий оранжево-жовтий колір, магній може створювати зелений або синій відтінки, а іонізований кальцій може створювати фіолетовий колір. Ці елементи, виявлені в метеорі, є важливим фактором у формуванні кольорів, які спостерігаються під час входу в атмосферу", — повідомляє йдеться у повідомленні науковців.

Скриншот допису турецької космічної агенції

Нагадаємо, NASA та уряд США провели п’ять міжвідомчих настільних навчань Planetary Defense Interagency Tabletop Exercise встановили, що людство з 72% ймовірністю буде знищено гігантським метеоритом.

А також нещодавно в китайській провінції Хайнань розгінний блок космічного корабля Long March ледь не вбив мешканців прилеглого села поруч з однойменним космодромом.