Зеленый метеор над Турцией – потрясающие кадры

Метеор в небе над Анкарой. Фото: скриншот

В небе над несколькими турецкими городами в ночь с пятницы на субботу 6 июля пролетел яркий метеор зеленого цвета. Явление увидели жители Анкары, Стамбула, Бурсы и других городов страны.

Об этом заявили в турецком космическом агентстве.

Читайте также:

Над Турцией пролетел зеленый метеор

По словам астрономов, цвет метеора, когда тот входит в земную атмосферу, зависит от его химического состава, скорости и газов в земной атмосфере.

Зеленый цвет зафиксированного метеора объяснили наличием магния. Ученые говорят, что над Турцией пролетел палласит. Это небольшой метеорит с наличием оливина — силикатного соединения магния и железа.

"Натрий может создавать яркий оранжево-желтый цвет, магний может создавать зеленый или синий оттенки, а ионизированный кальций может создавать фиолетовый цвет. Эти элементы, обнаруженные в метеоре, являются важным фактором в формировании цветов, которые наблюдаются при входе в атмосферу", — сообщается в сообщении ученых.

Скриншот сообщения турецкого космического агентства

Напомним, NASA и правительство США провели пять межведомственных настольных учений Planetary Defense Interagency Tabletop Exercise установили, что человечество с 72% вероятностью будет уничтожено гигантским метеоритом.

А также недавно в китайской провинции Хайнань разгонный блок космического корабля Long March чуть не убил жителей близлежащей деревни рядом с одноименным космодромом.