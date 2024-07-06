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В небе над Турцией пролетел цветной метеор — ученые объяснили причину явления

6 июля 2024 10:40
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Илья Рябинин
редактор
Зеленый метеор над Турцией – потрясающие кадры
Метеор в небе над Анкарой. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В небе над несколькими турецкими городами в ночь с пятницы на субботу 6 июля пролетел яркий метеор зеленого цвета. Явление увидели жители Анкары, Стамбула, Бурсы и других городов страны.

Об этом заявили в турецком космическом агентстве.

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По словам астрономов, цвет метеора, когда тот входит в земную атмосферу, зависит от его химического состава, скорости и газов в земной атмосфере.

Зеленый цвет зафиксированного метеора объяснили наличием магния. Ученые говорят, что над Турцией пролетел палласит. Это небольшой метеорит с наличием оливина — силикатного соединения магния и железа.

"Натрий может создавать яркий оранжево-желтый цвет, магний может создавать зеленый или синий оттенки, а ионизированный кальций может создавать фиолетовый цвет. Эти элементы, обнаруженные в метеоре, являются важным фактором в формировании цветов, которые наблюдаются при входе в атмосферу", — сообщается в сообщении ученых.

турция метеор
Скриншот сообщения турецкого космического агентства

Напомним, NASA и правительство США провели пять межведомственных настольных учений Planetary Defense Interagency Tabletop Exercise установили, что человечество с 72% вероятностью будет уничтожено гигантским метеоритом.

А также недавно в китайской провинции Хайнань разгонный блок космического корабля Long March чуть не убил жителей близлежащей деревни рядом с одноименным космодромом.

Турция космос наука звездопад метеорит мир метеоритный поток

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