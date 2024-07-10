Уночі 10 липня в небі над Україною бачили невідомий об'єкт — що саме

Проліт ракети Ariane 6 над Україною. Фото із соцмереж

Уночі в середу, 10 липня, у Києві та низці інших областей України помітили в небі невідомий об'єкт. Припущення в користувачів соцмереж були різні. Дехто подумав, що це літак або БпЛА, інші жартували, що в українському повітряному просторі зафіксували НЛО.

Усі здогадки виявилися хибними. В освітньому проєкті про космос Alpha Centauri розповіли, що ж насправді можна було побачити в нічному небі сьогодні.

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Над Україною спостерігали проліт другого ступеня ракети Ariane 6, яка має вивести на навколоземну орбіту 17 корисних навантажень. Також Ariane 6 продемонструє можливість повторного включення двигунів другого ступеня.

За словами директора Arianespace Стефана Ізраеля, місія Ariane 6 важлива для відновлення автономного доступу Європи до космосу.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня над Туреччиною пролетів яскравий метеор зеленого кольору. Явище побачили мешканці Анкари, Стамбулу, Бурси та інших міст.

Також ми повідомляли, що NASA та уряд США провели п’ять міжвідомчих настільних навчань Planetary Defense Interagency Tabletop Exercise щодо протистояння космічним загрозам. Дослідники прийшли до висновку, що гігантський метеорит знищить людство, навіть якщо про його появу знатимуть за 14 років до катастрофи.