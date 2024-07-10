Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У небі над Україною помітили об'єкт, схожий на НЛО — що це було arrow

У небі над Україною помітили об'єкт, схожий на НЛО — що це було

10 липня 2024 09:59
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Уночі 10 липня в небі над Україною бачили невідомий об'єкт — що саме
Проліт ракети Ariane 6 над Україною. Фото із соцмереж
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Уночі в середу, 10 липня, у Києві та низці інших областей України помітили в небі невідомий об'єкт. Припущення в користувачів соцмереж були різні. Дехто подумав, що це літак або БпЛА, інші жартували, що в українському повітряному просторі зафіксували НЛО.

Усі здогадки виявилися хибними. В освітньому проєкті про космос Alpha Centauri розповіли, що ж насправді можна було побачити в нічному небі сьогодні.

Читайте також:

Який об'єкт бачили українці в небі вночі 10 липня

Над Україною спостерігали проліт другого ступеня ракети Ariane 6, яка має вивести на навколоземну орбіту 17 корисних навантажень. Також Ariane 6 продемонструє можливість повторного включення двигунів другого ступеня.

За словами директора Arianespace Стефана Ізраеля, місія Ariane 6 важлива для відновлення автономного доступу Європи до космосу.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня над Туреччиною пролетів яскравий метеор зеленого кольору. Явище побачили мешканці Анкари, Стамбулу, Бурси та інших міст.

Також ми повідомляли, що NASA та уряд США провели п’ять міжвідомчих настільних навчань Planetary Defense Interagency Tabletop Exercise щодо протистояння космічним загрозам. Дослідники прийшли до висновку, що гігантський метеорит знищить людство, навіть якщо про його появу знатимуть за 14 років до катастрофи.

космос ракета НЛО ніч

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців