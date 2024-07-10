Ночью 10 июля в небе над Украиной видели неизвестный объект — что именно

Пролет ракеты Ariane 6 над Украиной. Фото из соцсетей

Ночью в среду, 10 июля, в Киеве и в ряде других областей Украины заметили в небе неизвестный объект. Предположения у пользователей соцсетей были разные. Некоторые подумали, что это самолет или БпЛА, другие шутили, что в украинском воздушном пространстве зафиксировали НЛО.

Все догадки оказались ошибочными. В образовательном проекте о космосе Alpha Centauri рассказали, что на самом деле можно было увидеть в ночном небе сегодня.

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Над Украиной наблюдали пролет второй ступени ракеты Ariane 6, которая должна вывести на околоземную орбиту 17 полезных нагрузок. Также Ariane 6 продемонстрирует возможность повторного включения двигателей второй ступени.

По словам директора Arianespace Стефана Израэля, миссия Ariane 6 важна для восстановления автономного доступа Европы в космос.

Напомним, в ночь на 6 июля над Турцией пролетел яркий метеор зеленого цвета. Явление увидели жители Анкары, Стамбула, Бурсы и других городов.

Также мы сообщали, что NASA и правительство США провели пять межведомственных настольных учений Planetary Defense Interagency Tabletop Exercise по противостоянию космическим угрозам. Исследователи пришли к выводу, что гигантский метеорит уничтожит человечество, даже если о его появлении будут знать за 14 лет до катастрофы.