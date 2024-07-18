На Місяці виявили пещеру, ідеальну для постійної бази людей

Печера на Місяці. Фото: NASA

Науковці виявили на Місяці печеру, в якій можна створити постійну базу для проживання людей. Її глибина щонайменше 100 метрів.

Про це повідомляє BBC.

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Печера на Місяці

Дослідники зазначили, що це лише одна з, ймовірно, сотень печер, прихованих у "підземному, не відкритому світі".

Людство давно прагне забезпечити сталу присутність людей на Місяці, проте це вимагає захисту астронавтів від радіації, екстремальних температур і космічної погоди.

Перша британська астронавтка Гелен Шарман зазначила, що нещодавно відкрита печера може бути хорошим місцем для бази. Вона припустила, що люди потенційно можуть жити в місячних ямах через 20-30 років.

За її словами, ця печера настільки глибока, що астронавтам, ймовірно, доведеться спускатися туди на канаті та використовувати "реактивні ранці або ліфт", щоб піднятися нагору.

Лоренцо Бруццоне та Леонардо Каррер з університету Тренто в Італії кажуть, що печеру вдалося знайти за допомогою радара, який проник в отвір ями на скелястій рівнині Море спокою.

На поверхні Місяця є печера з входом, який пролягає у вертикальних стінах до похилої підлоги, яка може поглиблюватися під землю.

Цей утвір утворився мільйони чи навіть мільярди років тому, коли на Місяці текла лава і створила тунель у камені.

Професор Каррер пояснює, що найближчим її аналогом на Землі можуть бути вулканічні печери на іспанському острові Лансароте, де дослідники вже мали можливість відвідати ці утворення у рамках своїх досліджень.

Пошуки печер на Місяці. Фото: BBC

"Це справді захоплює. Коли робиш таке відкриття і дивишся на ці зображення, розумієш, що ти — перша людина в історії людства, яка це побачила", — каже професор Каррер.

За його словами, життя на Землі зародилося в печерах, тому є сенс, щоб люди могли жити в них на Місяці.

Печера ще не повністю досліджена, але вчені сподіваються, що за допомогою георадару, камер або навіть роботів вони зможуть створити карту цього утворення.

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