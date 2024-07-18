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На Місяці виявили печеру, в якій можуть проживати люди

18 липня 2024 08:46
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
На Місяці виявили пещеру, ідеальну для постійної бази людей
Печера на Місяці. Фото: NASA
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Науковці виявили на Місяці печеру, в якій можна створити постійну базу для проживання людей. Її глибина щонайменше 100 метрів.

Про це повідомляє BBC.

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Печера на Місяці

Дослідники зазначили, що це лише одна з, ймовірно, сотень печер, прихованих у "підземному, не відкритому світі".

Людство давно прагне забезпечити сталу присутність людей на Місяці, проте це вимагає захисту астронавтів від радіації, екстремальних температур і космічної погоди.

Перша британська астронавтка Гелен Шарман зазначила, що нещодавно відкрита печера може бути хорошим місцем для бази. Вона припустила, що люди потенційно можуть жити в місячних ямах через 20-30 років.

За її словами, ця печера настільки глибока, що астронавтам, ймовірно, доведеться спускатися туди на канаті та використовувати "реактивні ранці або ліфт", щоб піднятися нагору.

Лоренцо Бруццоне та Леонардо Каррер з університету Тренто в Італії кажуть, що печеру вдалося знайти за допомогою радара, який проник в отвір ями на скелястій рівнині Море спокою.

На поверхні Місяця є печера з входом, який пролягає у вертикальних стінах до похилої підлоги, яка може поглиблюватися під землю.

Цей утвір утворився мільйони чи навіть мільярди років тому, коли на Місяці текла лава і створила тунель у камені.

Професор Каррер пояснює, що найближчим її аналогом на Землі можуть бути вулканічні печери на іспанському острові Лансароте, де дослідники вже мали можливість відвідати ці утворення у рамках своїх досліджень.

Пошуки печер на Місяці
Пошуки печер на Місяці. Фото: BBC

"Це справді захоплює. Коли робиш таке відкриття і дивишся на ці зображення, розумієш, що ти — перша людина в історії людства, яка це побачила", — каже професор Каррер.

За його словами, життя на Землі зародилося в печерах, тому є сенс, щоб люди могли жити в них на Місяці.

Печера ще не повністю досліджена, але вчені сподіваються, що за допомогою георадару, камер або навіть роботів вони зможуть створити карту цього утворення.

Нагадаємо, на Сонці стався потужний спалах класу X. Його джерелом стала пляма AR3738. Спалах було зафіксовано пізно ввечері 13 липня.

Також 10 липня в Україні помітили в небі невідомий об'єкт. Припущення в користувачів соцмереж були різні. Дехто подумав, що це літак або БпЛА, інші жартували, що в українському повітряному просторі зафіксували НЛО.

космос наука Місяць дослідження астронавти

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