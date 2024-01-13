На границе с Румынией прекращена блокировка движения грузовиков, — ГПСУ

Очереди с автомобилей на границе. Иллюстративное фото: t.me/kolejki_granica_PL_UA

На территории Румынии прекращена блокировка движения грузовиков через пункт пропуска "Порубное-Сирет". Как известно, сегодня движение было заблокировано из-за протестов румынских фермеров на границе.

Об этом сообщили в ГПСУ.

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Отмечается, что пропуск грузового и легкового транспорта возобновлен.

Также по установленному порядку пропускают пассажирские автобусы и пешеходов.

"Блокировка движения грузовых автомобилей через пункт пропуска "Порубное-Сирет" на территории Румынии прекращено. Пропуск грузовых и легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов осуществляется в установленном порядке. Счастливой дороги!" — отметили в сообщении.

Скриншот сообщения из Telegram ГПСУ

Напомним, через румынский пункт пропуска "Сирет", который находится напротив украинского "Порубное", движение грузовиков было заблокировано. Произошло это сегодня, 13 января, из-за протестов румынских фермеров.