На границе с Румынией прекращена блокировка движения грузовиков, — ГПСУ
На территории Румынии прекращена блокировка движения грузовиков через пункт пропуска "Порубное-Сирет". Как известно, сегодня движение было заблокировано из-за протестов румынских фермеров на границе.
Об этом сообщили в ГПСУ.
Какая ситуация на границе с Румынией сейчас
Отмечается, что пропуск грузового и легкового транспорта возобновлен.
Также по установленному порядку пропускают пассажирские автобусы и пешеходов.
"Блокировка движения грузовых автомобилей через пункт пропуска "Порубное-Сирет" на территории Румынии прекращено. Пропуск грузовых и легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов осуществляется в установленном порядке. Счастливой дороги!" — отметили в сообщении.
Напомним, через румынский пункт пропуска "Сирет", который находится напротив украинского "Порубное", движение грузовиков было заблокировано. Произошло это сегодня, 13 января, из-за протестов румынских фермеров.
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