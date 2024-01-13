На кордоні з Румунією заблоковано рух вантажівок — в чому причина

Черги з автівок на кордоні. Ілюстративне фото: t.me/kolejki_granica_PL_UA

Через румунський пункт пропуску "Сірет", який знаходиться навпроти українського "Порубне", рух вантажівок заблоковано. Сталося це сьогодні, 13 січня через протести румунських фермерів.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

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"На території Румунії фермери блокують рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет". Причини та орієнтовна тривалість блокування невідомі. Ускладнення руху може бути в обох напрямках", — наголосили у повідомленні.

Прикордонники додали, що наразі немає великої черги з вантажівок в напрямку України. На виїзд з нашої держави в Є-черзі зареєстровано 825 автівок.

"Пропуск легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів здійснюється в звичайному режимі", — зазначили у повідомленні.

Скриншот допису з Telegram ДПСУ

Нагадаємо, раніше ми писали, що польські перевізники збиралися знову заблокувати пропускний пункт "Медика-Шегині", що на кордоні з Україною. Протест влаштовують саме перевізники, а не фермери чи інші професійни групи.