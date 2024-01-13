На кордоні з Румунією заблоковано рух вантажівок — в чому причина
Через румунський пункт пропуску "Сірет", який знаходиться навпроти українського "Порубне", рух вантажівок заблоковано. Сталося це сьогодні, 13 січня через протести румунських фермерів.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
Що відомо про ситуацію на кордоні з Румунією 13 січня
"На території Румунії фермери блокують рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет". Причини та орієнтовна тривалість блокування невідомі. Ускладнення руху може бути в обох напрямках", — наголосили у повідомленні.
Прикордонники додали, що наразі немає великої черги з вантажівок в напрямку України. На виїзд з нашої держави в Є-черзі зареєстровано 825 автівок.
"Пропуск легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів здійснюється в звичайному режимі", — зазначили у повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що польські перевізники збиралися знову заблокувати пропускний пункт "Медика-Шегині", що на кордоні з Україною. Протест влаштовують саме перевізники, а не фермери чи інші професійни групи.
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